Sanatçılar Girişimi: Dayanağımız ödenekler değil, seyircimizdir

Sanatçılar Girişimi üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca özel tiyatrolara sağlanan ödenek konusunda ayrımcılık yapıldığını iddia ederek protestoda bulundu.

Aralarında Genco Erkal, Ferhan Şensoy, Rutkay Aziz , Orhan Aydın, Gülriz Sururi, Ferhan Şensoy, Levent Üzümcü, Emre Kınay gibi usta tiyatro sanatçılarının bulunduğu Sanatçılar Girişimi, bugün Ses Tiyatrosu’nda bir araya gelerek Kültür Bakanlığı’nın özel tiyatrolara verdiği ödenek konusuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Girişim, iktidarın uygulamaları karşısında susmayacağını ve dayanağının seyirci olduğunu söyledi.

Ses Tiyatrosu’nda bugün usta isimler Kültür Bakanlığı’nın özel tiyatrolara ayırdığı ödenekle ilgili basın toplantısı düzenlemek için bir araya geldi.

Sahneye çıkan girişim üyeleri, basın açıklamasından birer cümle okudu.

Açıklamada, hükümetin kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına yönelik eleştirilerde bulunularak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca özel tiyatrolara sağlanan destek konusunda keyfi davranıldığı savunuldu.

Kültür sanat alanlarına yapılan bütün yatırımların kaynağının, halkın ödedi vergilerden oluştuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplumun düşünsel ve duygusal esenliği için harcanacak bu kaynakların dağılımında uygar, demokratik ve akılcı ölçütler oluşturmak gerekir. Bunu da ancak özerk yapıda kurum ya da kuruluşlar yapabilir.

Destek için başvuran, başvurmayan, başvurup destek alan, başvurup destek alamayan, destek alıp da reddeden biz tiyatrocular, bir bütün halinde bu kurnazlığın da maskesini düşüreceğiz.

Özgürlük ve hukuk mücadelemizi kol kola genişletirken dayanağımızın ödenekler değil, bu duruma sessiz kalmayacağına inandığımız seyircimizin destek, dayanışma ve alkışlarıdır."

Açıklamanın ardından bir süre alkış tutan girişim üyeleri, daha sonra dağıldı.