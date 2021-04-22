Sanatçılar, çocuklar için kitap okudu, Fazıl Say müzikleriyle eşlik etti

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), daha fazla çocuğun erken yaşta kitaplarla buluşmasını sağlayarak dil gelişimlerini, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini desteklemek amacıyla Okuyan Bir Gelecek platformunu (www.okuyanbirgelecek.org) kurdu. Proje kapsamında Beren Saat, Cem Yılmaz, Demet Evgar, Fatih Türkmenoğlu, Genco Erkal, Selçuk Yöntem, Songül Öden ve Yekta Kopan çocuklar için kitap okudu. Fazıl Say da müzikleriyle onlara eşlik etti.

Okuyan Bir Gelecek platformunu (www.okuyanbirgelecek.org) ziyaret eden çocuklar ünlü sanatçıların sesinden kitapları dinlerken ebeveynler de çocuklarının dil ve zihinsel gelişimine destek olacak kitaplara ulaşabiliyor. Platform üzerinden bir bağış hareketi de başlatan AÇEV, evlerinde kitap olmayan 100 bin çocuğu kitaplarla buluşturmayı hedefliyor.

AÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Ayşecan Özyeğin Oktay, "Dil gelişimi gibi temel yetkinliklerin geliştirilmesi, çocuklarımızın geleceği için tartışmasız öneme sahip. Dil gelişimi için de onları mümkün olduğu kadar erken kitaplarla tanıştırmak gerekiyor" dedi.

"Okul ve mahalle imkanlarından uzak kaldılar"

Bianet'te yer alan habere göre AÇEV Genel Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı projeyle ilgili şunları söyledi:

"Kitap okuma ile ilgili bilimsel araştırmaların önemli bulgularına rağmen, ülkemize baktığımızda maalesef 5-6 yaş çocuklarının yüzde 71'inin evinde 3'ten az çocuk kitabı ya da resimli kitap bulunuyor. İçinde bulunduğumuz salgın dönemi maalesef bu eşitsizlikleri daha da derinleştirme riskine sahip. Salgın öncesinde de birçok araştırma, gelir ve eğitim düzeyi azaldıkça ebeveynlerin çocuklarını desteklemeye yönelik bilgi ve becerileri ile ev ortamındaki öğrenme materyallerinin miktarının azaldığını bizlere söylüyordu. Ancak salgın nedeniyle okul ve mahalle ortamında sunulan imkanlardan mahrum kalan çocuklar, ev ortamında olan kaynaklarla sınırlı kaldı. Salgın bu nedenle hane ortamlarını destekleme konusunda bize yön verdi ve cesaretlendirdi."

Okuyan Bir Gelecek platformu, 16 adet yayınevi, 42 yazar, 41 çizerin desteği ile Kidega ve İhtiyaç Haritası'nın çözüm ortaklığıyla hayata geçiriliyor. Kitaplar, Kidega kitap satış platformu üzerinden temin edilerek İhtiyaç Haritası aracılığı ile belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılırken, projenin ülke genelinde yaygınlaşması hedefleniyor.

Kitap okuma videoları için isimlere tıklayın:

Beren Saat / İnek Möli Asla Unutmaz

Cem Yılmaz / Elmer

Demet Evgar / Kocaman Küçük Deniz

Fatih Türkmenoğlu / Okula Başlarken

Genco Erkal / Sihirli Kelimeler

Selçuk Yöntem / Hadi Uç

Songül Öden / Victor'un Balkabakları

Yekta Kopan / Oyuncaklarını Kıran Çocuk

Ayfer Gürdal Ünal / Arkadaşım Yılmaz

Bahar Eriş / Terzikuşu'na Ne Olmuş?

Gülçin Alpöge / Şaşkın

Sevda Mustafaoğlu / Kendini Arayan Ornitorenk