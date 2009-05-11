Sanatçılar Cerrah'ı kızdırdı

17 ilde yapılan operasyonlarda piyasa değeri 31 milyon TL olan 8 milyon 500 bin adet korsan ürün ele geçirildi. Sanatçıların katılımıyla basın açıklaması yapmayı planlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün davetine sadece Şafak Sezer ve Ali Rıza Binboğa katıldı. Sanatçıların gelmemesine tepki gösteren Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, basın toplantısına katılmayarak durumu protesto etti.





Korsan yayınlara yönelik çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un 11 ayrı ilçesinde Türkiye'de 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, vizyondaki filmler, yeni çıkmış albümler ve oyun içerikli yaklaşık 8 milyon 500 bin korsan CD, DVD, kartonet, oyun ve müzik CD'si ele geçirildi. İşyeri sahipleri ve satıcılardan oluşan 29 kişi gözaltına alındı. Tanesinin 3-5 TL arasında satıldığı belirlenen CD ve DVD'lerin piyasa değerinin yaklaşık 31 milyon TL olduğu belirtiliyor. Ele geçirilen korsan metaryellerin orjinallerinin ise 100 milyon TL olduğu ifade edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri basın toplantısı için ünlü sanatçıları davet etti. Ancak davet edilen sanatçıların çoğu basın toplantısına gelmedi. Oyuncu Şafak Sezer ile Ali Rıza Binboğa'nın geldiği açıklamaya İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah katılmadı.



Cerrah'ın "Bu iş kendilerinin işi. Buraya gelmiyorlarsa kendilerine zarar verirler"diyerek basın toplantısına katılmadığı öğrenildi.

Oyuncu Şafak Sezer ise "Yaptığımız her iş 2 yıl senaryo, 1 yıl çekim ve 6 ayda karnımız ağrıyarak düşünüyoruz bu iş tutacak mı diye. Korsanı çıktığı zaman hepimiz kahroluyoruz. Daha onurlu şekilde yaşayıp daha onurlu para kazansınlar. Çünkü insanlar bu cdleri alıyorlar. Bu CD'ler başka yere gidiyor. Bu kazanılan paralar başka yere gidiyor. Cerrah bey yakında açıklar bunu. Aldığnız CD'nin size silah olarak geri döneceğini bilmiyorsunuz ama hakikaten enterasan yere gidiyor" dedi.



Ali Rıza Binboğa da, "Bu ülkeyi bu ayıptan mutlak surette kurtarmak zorundayız. Ve şu anda üreten sanatçı bir arkadaşımızın feryadını duydunuz. Bunu müzik sektörüne götürün orada da aynı. Besteci arkadasalalarımız beste de yapmıyor. Beste yapıpta başka bir illegal duruma rant sağlamak istemiyor. Ve binlerce kan ağlayan besteci arkadaşlarımız var. Ekmeği yok olan insanlar var" diye konuştu.



Oyuncu Şafak Sezer, basın toplantısını ardından seri üretim yapan bir bilgisayarın başına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sezer, röportajdan önce kendi filmi olan 'Kutsal Damacana'nın korsan CD'sini yaptı. 3 dakika süren röportajın ardından Sezer, basılan 11 korsan CD'yi gazetecilere göstererek "Filmime 900 bin kişi geldi. Ancak internetten indirilen ve kopyalanan CD'si sayısı 15 milyon adet" diyerek üretilen CD'lerin sayısının çokluğuna dikkat çekti.