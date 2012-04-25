Sanatçılar, Çernobil faciasının yıldönümünde yürüyecek

Nebil Özgentürk’ün “Bir Yudum İnsan - Halit Kıvanç” belgeselinden 25 dakikalık bir bölümün gösterildiği gece, TRT’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliklerinin sunuculuğunu üstlenen Halit Kıvanç için tam bir kutlama oldu.

Karadeniz İsyanda Platformu, Çernobil’in 26. yılında AKP hükümeti ile geçmiş iktidarların çevreye bakışına dikkat çekmek için “Nükleere Hayır Yürüyüşü” düzenleyecek. Edip Akbayram,Atilla Dorsay, Abtullah Nefes, Bedri Baykamve Burhan Şeşen’in destek verdiği yürüyüş, yarın Taksim Tramvay Durağı’nda başlayacak. “26. Yılında Çernobil’e Lanet, Nükleere Hayır Yürüyüşü” sloganıyla yola çıkan Karadeniz İsyanda Platformu yetkilileri, 26 Nisan 1986’daki Çernobil nükleer patlamasının üzerinden 26 yıl geçtiğini kaydetti.

Vurdumduymazlık sürüyor

Patlamanın yaşandığı yıllarda dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in “Biraz radyasyon kemiklere yararlıdır” cümlesini anımsatan yetkililer, “Bugün bu tavır, darbe dönemini aratmayan uygulamalarla, aynı vurdumduymazlık ve pişkinlikle devam etmekte. Çernobil ile Fukuşima’nın etkileri halen devam ederken, dünyanın her yanından nükleer sızıntı, kaza haberleri gelirken, nükleer karşıtlığı hız kazanırken, Sinop’a, Mersin’e ve Trakya’ya nükleer santral yapabilmek için son haftalarda Resmi Gazete’de ferman üstüne ferman yayımlanıyor. Karadeniz’i ve Akdeniz’i nükleer atık çöplüğüne çevirmek ve kanlı savaşları için nükleer silah elde etmek isteyen, Çin’e, Rusya’ya santral antlaşmaları için iş ortaklarıyla seyahatler düzenleyen dayatmacı zihniyete karşı bir araya geliyoruz”görüşünde birleşti.

Taksim’de saat 19.00’da

Taksim Tramvay Durağı’nda saat 19.00’da başlayacak yürüyüşe, 54 sivil toplum örgütü ile aralarında Adnan Genç, Ahmet Telli,Mehmet Aksoy’un bulunduğu 84 sanatçı, yazar, gazeteci ve akademisyen katkı sunacak. Ayrıca Rutkay Aziz, Tarık Akan, gazetemiz yazarlarından Ümit Zileli ile Kürşat Başar, Erendiz Atasü ve Müjdat Gezen’in de aralarında olduğu 110 üyeli Sanatçılar Girişimi topluluğu da yürüyüşe destek verecek