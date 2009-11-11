Sanatçılar 'çağdaş eğitim' için bir araya geldi

‘Sen de bize katıl’ çağrısı

‘Dayanışma sürdürülmeli’

Yöntem’den tam destek

‘ÇYDD’nin arkasındayız’

‘Sembolik bir başlangıç’

Tiyatro sanatçıları ve yazarları, bu kez ‘çağdaş eğitim’e destek vermek için bir araya geldi. Amaçları 70 bini aşkın öğrenciye burs sağlayarak, bu öğrencilerin çağdaş bir eğitime kavuşması için 1898’den bu yana çalışmalar yürüten Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) dikkat çekip eğitimin önemini vurgulamaktı...“Aydınlık Bir Türkiye İçin Bir Tuğla da Sen Koy” sloganıyla hareket eden Arsen Gürzap, Demet Evgar, Engin Cezzar, Füsun Akatlı, Gencay Gürün, Gülriz Sururi, Hülya Karakaş, Nedim Saban, Rutkay Aziz, Selçuk Yöntem, Tamer Levent, Cüneyt Türel ve Zeynep Oral dün ÇYDD’nin Taksim’deki merkez binasının önünde bir araya geldi. Sanatçılar derneğe destek için üye giriş beyannamesini imzaladı.Sanatçılara dernek faaliyetleriyle ilgili bilgi veren ÇYDD Genel Başkanı Aysel Çelikel, Türkiye’nin demokratikleşmesi, insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olması için gereken anahtarın eğitim olduğunu düşündüklerini dile getirdi. Çelikel, “Bu ilkeler aynı zamanda cumhuriyetimizin kuruluş ilkeleri. Atatürk devrimleriyle Türkiye’ye gelmiş olan ilkeler. Ve anayasamızda da yer bulmuştu. Bizim ilkelerimiz de anayasayla örtüşmekte” dedi.Eğitimin öncelikli unsurunun kız çocukları olduğuna dikkat çeken Çelikel, toplumsal olanaklardan yararlanamayan kesimlerin başında kadınların geldiğini söyledi. Bir kız çocuğunun eğitiminin bir aileyi eğitmekle eş değer olduğunu vurgulayan Çelikel, “ÇYDD kuruluşundan itibaren kız çocuklarını eğitime çekmek için çeşitli faaliyetler yürütüyor. Bizim öncelikli hedefimiz gençlerle bir araya gelmek. Ülkemizin seçkin sanatçılarının bize destek vermesi bizim ve bizi destekleyenler için büyük bir onurdur” diye konuştu.Laik, çağdaş ve özgür bir Türkiye’ye çıkan yolun eğitimden geçtiğine inandıklarını belirten tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi ise şunları söyledi: “Ülkemizde özellikle kız çocukları için eğitim seferberliği yaratan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne üye olmaya karar verdik. Ve diyoruz ki; sen de bize katıl! Aydınlık bir Türkiye için bir tuğla da sen koy. 10 Kasım bundan sonra yeniden eğitim seferberliğinin başladığı gün olsun”.Çok kısa bir zamanda sanatçıların yeniden bir araya gelerek kız çocuklarının eğitimine yönelik hazırladıkları çalışmaları açıklayacağına dikkat çeken Sururi, “Sanatçılar el ele verirse üstlerinden gelemeyecekleri bir şeyin olamayacağını düşünüyorum” dedi.Rutkay Aziz: “ÇYDD’nin ülkemizin eğitim, demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesinde büyük katkıları var. Özellikle kız çocuklarıyla başlayan bu eğitim seferberliğinin tam bir dayanışma içerisinde devam etmesi gerekiyor.”Selçuk Yöntem: “ÇYDD’ye desteğim devam edecek. Çünkü sanat çağdaşlıktır. Onun için çağdaş yaşamdan hiçbir zaman ayrılamayız, vazgeçemeyiz. Türkiye’nin çağdaş bir ülke olması için elimden gelen her türlü çalışmayı yapacağım.”Genco Erkal: “ÇYDD’nin arkasında olduğumuzu göstermek istedik. Son dönemde yapılan baskılar, burslu öğrencilerin fişlenmesi ve haklarında soruşturma açılması bizi çok rahatsız etti. Bunu protesto ediyoruz.”Nedim Saban: “Sanatçılar eğitimin yanında olmalı. Aslında biz sembolik bir başlangıç yaptık. Diğer sanatçılar da birkaç hafta sonra derneğe üye olacak. Sanırım, 2010 Türkiye’sinde eğitimcilerin sanatçılara ihtiyacı olacak.”