Sanatçılar başka hayatlar da kararsın istemiyor

Göztepe'deki evinde 20 bin TL'lik borcu yüzünden intihar eden oyuncu Yaman Tarcan gözyaşları içinde sonsuzluğa uğurlandı.



Cenazeye katılan sanatçılar "Sektör acımasız. Garantimiz yok. Artık bir şeylerin değişmesi lazım" dedi...



Ünlü oyuncunun cenaze törenine çok fazla katılım olmadığı gözlendi. Törene sanatçı dostlarından Tarık Akan, Kadir İnanır, Hale Soygazi, Ercan Yazgan, Rutkay Aziz, Berhan Şimşek gibi isimler katıldı.



Yaman Tarcan'ın iki ay önce evlendiği eşi Nurdan Tarcan ayakta zor duruyordu. Hayat arkadaşının tabutuna sarılarak ağlayan Tarcan’ı ağabeyi gazeteci Cengiz Çandar teselli etmeye çalıştı . Cenaze namazının ardından oyuncunun cenazesi alkışlar eşliğinde Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.



Bunu hak etmedi



Rutkay Aziz: Geçen gün medya açıkladı, bugünlerde 11 kişi çeşitli sebeplerden dolayı intihar etmiş. Daha geçen gün bir iş adamı köprüden atlayarak canına kıymak istedi. Bu insanların hazin durumu, Yaman'ın intiharı bugün bu ülkenin sorunudur. Türkiye’de yaşayan insanlar böyle bir sonu hak etmiyor.



Çoğu ekmek alamıyor



Fulya Zenginer: Yaman ağabeyin başına geleni duyunca içim acıdı. Aslında genç oyuncuların işi daha zor. Ben bir şeyler kazanırken birikim yapıyorum. İşsiz pek çok oyuncunun evine ekmek götüremediğini duyuyoruz. Bir oyuncunun borcundan dolayı böyle bir sonu yaşaması çok kötü.



Arabamı satacağım



Aykut Oray: Yapımcılar "Bütçemiz düşük" diyorlar. Bu laflardan oyuncular bıktı artık. Bugün Yaman Tarcan borç yüzünden, onurunu korumak adına intihar etmiştir. Ben de arabamı satıp banka borçlarımı kapatacağım. Başka ne yapabilirim ki piyasada yaprak kımıldamıyor. Hepimiz bunalımdayız. Gazanfer Özcan da üzüntüden vefat etti.



Telif alsaydı ölmezdi



Kadir İnanır: Afrika'daki Cibuli devletinde bile telif hakları yasası var ama Türkiye'de yok. Yaman 20 filmde benimle birlikte oynamış bir oyuncudur. Eğer o filmlerden telif alabilseydi şimdi intihar etmemiş olacaktı. Oradan aldığı parayla hâlâ geçimini sürdürüyor olacaktı. Onu intihara sürükleyenler utansınlar.



Sabır çok önemli



Hale Soygazi: "Sil Baştan" adlı yapımda Yaman'la birlikte çalışmıştık. İntihar ettiğini duyduğumda çok üzüldüm. Bizler 365 gün çalışacağız diye bir şey yok. Bizim işimizde sabır çok önemli. Bence Yaman depresyondaydı ve bir ümitsizlik anında vefat etti. Yakınlarına sabır diliyorum.



Ona yakıştıramadım



Ercan Yazgan: Yaman'a ölümü hiç yakıştıramadım. Üç kuruş para için ölmeye değmez. Bir oyuncu olarak zor şartlarda yaşıyoruz. Biliyorsunuz 3 yıl evvel ben de bir hastalık geçirdim ama her şey para değil. Bana da ailem destek oldu, öyle ayakta kaldım. Borç için niye öleyim ki?



Sokakta yatan var



Özcan Deniz: "Asmalı Konak" sırasında Yaman ağabeyle birlikte çalışmıştık. Kendi halinde iyi bir insandı. Tarcan gibi durumu kötü olan hatta sokaklara düşmüş pek çok oyuncu var. Bu duruma elbette ben de çok üzülüyorum.



