Sanatçılar 2013'te 64 milyon 810 bin 195 TL vergi verdi

Hülya Karabağlı / Ankara

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2013 yılı içinde baleden, kukla gösterilerine, aktrislerden dublörlere kadar sanat sektöründen 64 milyon 810 bin 195 TL vergi tahsil edildiğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun sorusunu Başbakan adına yanıtlayan Maliye Bakanı Şimşek'in verdiği bilgilere göre, vergi rekortmenleri listesinde 2011'de 2.8 milyon liralık tahakkukla 62'nci sırada olan Acun llıcalı, 2012 yılında 4.6 milyon liralık vergi tahakkuku ile 31'inci sıraya, sanatçılar arasında ilk sıraya oturdu. 2011'de 7.inci sırada olan Cem Yılmaz ise 2012'de 3.5 milyon lira ile 50'nci sıraya çıkarak ikinci sırada yer aldı. Seda Sayan ise 2011 'de 55'inciyken, 2012'de 92'nci sıraya geriledi. Sayan’a 2.3 milyon lira vergi tahakkuk ettirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun, "Dizi başına 60 bin, 45 bin, 40 bin ve 20 bin TL gibi ücretlerin alındığı ve bu ücretlerin sadece bir bölüm için sanatçılara ödendiğine" dikkat çekerek, gündeme taşıdığı "Bu sanatçılar ne kadar vergi ödemiştir? Sanatçıların vergi borçları konusunda ne gibi işlemler yapılmıştır?” sorusunu Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtladı. Bakanın yanıtı şöyle:

3 bin 761 mükellef

"Tiyatro, opera, bale, müzikal, konser vb. yapımların sahneye konulması faaliyetleri, illüzyon gösterileri, kukla gösterileri ve kumpanyalar dahil, orkestra ve bandoların faaliyetleri, bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı, sunucu vb.lerin faaliyetleri, müzik grupları dahil, bağımsız aktör, aktrist ve dublörlerin faaliyetleri, başka yerde sınıflandırılmayan diğer gösteri sanatları ekonomik faaliyet sınıflarına (NACE faaliyet kodu itibariyle) kayıtlı olan toplam 3 bin 761 mükelleften, 2013 yılı içinde yapılan vergi tahsilatları toplamı, 64 milyon 810 bin 195 TL'dir. Bununla birlikte, anılan sektörlerde mesleki faaliyet göstermekle birlikte bu faaliyet kodlarından herhangi birini seçmemiş olan mükelleflerin de bulunabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.