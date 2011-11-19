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Yaşam

Sanatçı Zerrin Özer taburcu edildi MUĞLA (A.A)

19 Kasım 2011 14:17

-Sanatçı Zerrin Özer taburcu edildi MUĞLA (A.A) - 19.11.2011 - Sanatçı Zerrin Özer, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Oğuz Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önce yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılan Özer'in taburcu edildiğini bildirdi.  Özer'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Şahin, ''Hastanemizde iki gün gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Kontrolleri için yeniden hastanemize gelmesini bekliyoruz'' dedi.  Özer, yüksek tansiyon şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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