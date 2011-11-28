-Sanatçı Zerrin Özer hastanede MUĞLA (A.A) - 28.11.2011 - Sanatçı Zerrin Özer, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Oğuz Şahin, dün gece yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılan Özer'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Özer'in tedbir amacıyla hastanede kaldığını ifade eden Şahin, ''Kontrollerinin yapılmasının ardından taburcu edilecek. Önemli bir şeyi yok'' dedi. Zerrin Özer, 18 Kasımda da yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.