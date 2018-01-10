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Kültür-Sanat

Sanatçı Yılmaz Onay hayatını kaybetti

Onay, 80 yaşındaydı

10 Ocak 2018 14:44

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Yılmaz Onay 80 yaşında yaşamını yitirdi.

ntv.com.tr'nin haberine göre, bir çok ödülü olan, “Filmatik” ve “Oyun Değil” kitaplarının yazarı, aynı zamanda yönetmen ve çevirmen olan Yordam kitap yazarlarından Yılmaz Onay 80 yaşında vefat etti.

Yılmaz Onay kimdir?

Oyuncu olarak tiyatroya başlayan Yılmaz Onay, ilk deneyimlerini öğrencilik yıllarında İTÜ Tiyatrosu, Genç Oyuncular gibi oluşumlarda kazandı. Bir dönem Ankara Deneme Sahnesi’nde çalışıp, ilgi alanını oyunculuktan yönetmenliğe çevirdi. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda yönetmenlik yaptı. Çağdaş Sahne’nin kurulmasında yer alarak, sahneleme çalışmalarını yurt dışında da Hollanda ve Almanya’da sürdürdü.

Onay daha sonra yönetmen ve yazar olarak sanat hayatına devam etti. Toplumcu gerçekçi bir tiyatro adamı olan Onay, Türkiye’de epik tiyatronun öncülerindendi. Oyun kitapları yazmanın yanında, Bertolt Brecht, işçi tiyatrosu ve diğer çeşitli konular üstüne kuramsal kitaplar da yazdı, çevirdi ve tiyatroya uyarlamalar yaptı. Oyunları Devlet Tiyatrolarında da sergilendi. Romanı “Yazılar Filmatik” ve tiyatro oyunu “Sanatçının Ölümü” filme çekildi.

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