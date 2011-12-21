-''Sanatçı Yaşam Evi'' Yakacık'ta açıldı İSTANBUL (A.A) - 21.12.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, sanatçıların çektiği sıkıntıların temelinde, telif haklarının istismar edilmesinin bulunduğunu belirterek, ''Telif hakları bir haktır. Bu hakkın zayi olmaması lazım'' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yakacık'ta kurduğu ''Akseki Ormanalı Abdullah-Nerime Turan Huzurevi''nin yeniden düzenlenerek ''Sanatçı Yaşam Evi'' olarak hizmete sunulması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Topbaş, gönüllerin bir araya getirilerek böyle güzel bir yaşam evinin hayata geçirildiğini söyledi. ''Bizler vakıf medeniyetinin evlatlarıyız'' diyen Topbaş, Türk milletinin gittiği her yere hizmet götürdüğünü ve geriye baktığında hiçbir coğrafyada utanacak bir izi olmadığını kaydetti. Medeniyetlerin ve kültürlerin beşiği olan İstanbul'da sanatçılara verilen önemin bir örneğinin daha sergilendiğini ifade eden Topbaş, 44 odası bulunan ve 60 sanatçıyı ağırlayacak yaşam evini hizmete açtıklarını dile getirdi. Topbaş, ''Telif hakları bir hak. Bu hakkın zayi olmaması lazım. Sanatçıların yaşadığı sıkıntıların temelinde telif hakkının istismar edilmesi var'' dedi. Kadir Topbaş, kısa bir süre önce hayata veda eden Mesut Engin'in de bir süre Kayışdağı'ndaki Darülaceze'de misafir edildiğini anımsattı. Bu tesiste de sanatçıların misafir edileceğini ve sanatçıların eski hatıralarına yeni hatıralar ekleyeceklerini ifade eden Topbaş, açılışa gelen sanatçılardan da zaman zaman burada kalacak kişileri ziyaret etmelerini istedi. -Sanatçıların duyguları- POPSAV Başkanı Hakan Peker de zaman zaman bazı sanatçıların hayatlarını dramatik şekilde kaybettiklerini belirterek, sanatçılara yönelik bir ev kurulması projesini 1 yıl önce Topbaş'a anlattıklarını dile getirdi. Peker, projeye belediyenin sahip çıktığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Erol Evgin de sanatın kısa bir sürede çok paralar kazandırdığını, ancak kazanılan o paranın bir ömre yayıldığı zaman sanatçının hayatında sıkıntılı anların olabildiğini kaydederek, tesisin mükemmel olduğunu dile getirdi. Orhan Gencebay da Kadir Topbaş'ın İstanbul'a büyük katkılarda bulunduğunu, sanatçılara olan duyarlılığıyla böyle bir tesisi kazandırdığını söyledi. Sanatçıların sıkıntılarının çözümünün telif hakları olduğunu belirten Gencebay, sanatçıların haklarının gereği gibi alınmasıyla ilgili büyük sorunlar bulunduğunu kaydetti. Türker İnanoğlu da 55 yıllık yapımcı ve yönetmen olduğunu, sanatçıların uzun yıllar sinemadan aldıkları 3-5 kuruşla yaşamlarını idare ettirdiklerini anlatarak, çoğunluğunun da yaşlandıkları zaman sokaklarda kaldıklarını ve sefalet içinde vefat ettiklerini aktardı. İnanoğlu, 1987'de sanatçılar için bir huzurevinin temelinin Ataköy'de atıldığını, ancak inşaat durdurulduğu için o rüyanın sona erdiğini belirterek, ''Yıllar sonra Topbaş bu rüyamızı hakikate çevirdi'' dedi. Ajda Pekkan da sanatçılar için yaşam evi açılmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, yaşam evinin sanat camiasına hayırlı uğurlu olmasını diledi. Emre Altuğ ise buranın oyuncular ve müzisyenlerle eğlenceli bir yer olacağını belirtti. Nuri Alço da bu mekanın sokakta kalanları kurtaracağını kaydetti. Açılışa ayrıca, Yonca Evcimik, Metin Özülkü, Asu Maralman, Kenan Doğulu, Serdar Gökhan, Ahu Tuğba ve Oya Aydoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı. Konuşmaların ardından ''Sanatçı Yaşam Evi'', Topbaş ve sanatçıların kurdeleyi kesmesiyle hizmete açıldı. Daha sonra odalar gezildi.