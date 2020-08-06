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Sanatçı Uğurtan Sayıner tedavi altına alındı

06 Ağustos 2020 23:27

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Cemil karakteriyle tanınan ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olan Uğurtan Sayıner için yapılan çağrı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni harekete geçirdi. Usta sanatçı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla Eşrefpaşa Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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