-SANATÇI ŞEBNEM FERAH'IN ACI GÜNÜ YALOVA (A.A) - 02.07.2011 - Türk Rock müziği sanatçısı Şebnem Ferah'ın Yalova'da oturan annesi İfadet Ferah, yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi'nde oturan İfadet Ferah'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İfadet Ferah'ın cenazesinin, Merakuyu Camisinde kılınacak ikindi namazının ardından Yalova Mezarlığına defnedileceği bildirildi. Bu arada Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ''50. Uluslararası Bursa Festivali''nde bu akşam konser vermek üzere İstanbul'dan yola çıkan Şebnem Ferah'ın sabah saatlerinde Yalova'da yaşayan annesi İfadet Ferah'ı evinde ziyaret ettiği öğrenildi. Ziyaretin ardından Bursa'ya hareket eden Şebnem Ferah'ın, bir süre sonra yakınlarından annesi İfadet Ferah'ın yaşamını yitirdiği bilgisini aldığı ve yeniden Yalova'ya döndüğü ifade edildi. Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu akşam yapılacak olan konserinin ertelendiği açıklandı.