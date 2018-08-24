Sanatçı Rojin: Nerede olduğuma değil ne söylediğime bakın

Sanatçı Rojin, 'Rojin 2018' albümünde Ahmet Kaya'ya selam verdiğini belirterek, "Ahmet Kaya’ya bir selam vermek istedim. Mezarının başında onunla sohbet ettim, ona 'Nereden Bileceksin' şarkısını söyledim. Onun şu sözü aklımdan çıkmıyor; 'Beni solcular sevmiyor, sağcılar da sevmiyor, peki satış rekoru kıran albümleri alan kim? Neden polis gecesine gidiyorsun sorusuna ben her yerde kendi şarkılarımı söylüyorum, farklı bir Ahmet yok' diyordu. Bu da önyargıya verilmiş, herkesin kendi kafasındaki senaryoya verilmiş en güzel cevap… “Nerede olduğuma değil ne söylediğime bakın” dedim ben de hep" dedi.

Kürtçe ve Türkçe şarkıların yer aldığı albümün ilk klip çalışmasını Zazaca “Çeneka Veyvîka Armegeddonn” şarkısına çeken Rojin, 7’inci albümü için “Albümde ruhumu yansıtan parçalara yer vermeye özen gösterdim” ifadesini kullandı.

Rojin'in gazeteduvar'da yayımlanan söyleşisi şöyle: