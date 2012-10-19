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Yaşam

Pınar Sağ hakkındaki dava ertelendi

Sağ'ın avukatı Öztürk, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kararı temyiz etmeyeceklerini söyledi

19 Ekim 2012 01:51

 

Sanatçı Pınar Sağ'ın, Tunceli'de katıldığı bir konserde seslendirdiği türküde "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın ertelenmesine karar verildi.
 
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi 'ndeki duruşmaya, sanatçı Pınar Sağ katılmadı. Duruşmada, Sağ'ın avukatları Zeynel Öztürk, Ümit Sisligün ve Esengül Lüle hazır bulundu.
 
Duruşmada söz alan avukat Zeynel Öztürk, mahkeme heyetine davaya konu olan “Kırmızı Gül” adlı türkünün dijital ortama kayıtlı örneklerini ve televizyonlarda verilen klibine ait kaydını sundu.
 
Anonim hale gelen türküyü herkesin bildiğini ifade eden Öztürk, türkünün müvekkili doğmadan yazılan bir ağıt olduğunu belirtti. Müvekkilinin seslendirdiği türküde suç unsuru bulunmadığını savunan Öztürk, Sağ'ın beraatını talep etti.
 
Mahkeme heyeti, 3. Yargı Paketi ile yürürlüğe giren 6352 sayılı kanun çerçevesinde davanın ertelenmesine hükmetti. Buna göre, sanatçı Sağ'ın aynı suçu 3 yıl içinde yeniden işlemesi halinde dosya tekrar açılacak.
 

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