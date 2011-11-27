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Sanatçı Pekkan, Trabzon'da horon oynadı

Bir tanıtım etkinliğine katılmak için Trabzon'a gelen sanatçı Ajda Pekkan, karşılama ekibiyle horon oynadı

27 Kasım 2011 02:00

T24 - Pekkan, kent merkezinde yer alan Forum Alışveriş Merkezi'ndeki bir mağazada “Ajda Pekkan for Twist Sonbahar Kış” adlı koleksiyonunun tanıtımına katıldı. 

Mağazaya gelişinde kemençe eşliğinde horon oynayan bir ekip tarafından karşılanan sanatçı Ajda Pekkan, ekibe katılarak kısa süre horon oynadı. Mağazadan alışveriş yapan hayranları ve moda tutkunlarının aldığı elbiseler ile diğer ürünleri imzalayan Pekkan, imzalı kartpostal armağan etti.  

Sanatçı Pekkan, Trabzon'da horon oynadı

Pekkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon'a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, “Trabzon'a ikinci gelişim ve çok mutluyum. İnsan burada huzur buluyor” dedi. 

Pekkan, Trabzon'da yaylalara da gitmek istediğini anlatarak, “Trabzon'a bir dahaki gelişimde buranın yaylalarına çıkacağım. Oraların çok güzel olduğu söyleniyor” şeklinde konuştu.



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