-SANATÇI OSMAN NURİ ERGÜN VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - Tiyatro ve sinema sanatçısı Osman Nuri Ergün, 82 yaşında vefat etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Ergün için yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Ergün'ün cenazesi, Bebek Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Rize'de 1928 yılında doğan Osman Nuri Ergün, Taksim Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra Yüksek Denizcilik Okulu'nda okudu. İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu Çocuk Bölümüne 1947 yılında giren Ergün, 1950'de seslendirme asistanı olarak çalışmaya başladı. Ergün, 1956 yılında ilk filmi ''Şehir Yıldızları''nı yönetti. 80'in üzerinde filme yönetmen olarak imza atan sanatçının önemli filmleri arasında; Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ''İzmir Ateşler İçinde'' (1959), Çetin Altan'ın senaryosundan uyarladığı ve Yılmaz Güney'in oynadığı ''Mor Defter'' (1964), ''Cilalı İbo Casuslar Arasında'' (1959) ve ''Cilalı İbo Perili Köşkte'' (1963) bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından 1994'te emekli olan sanatçı evli, iki kız ve bir torun sahibiydi.