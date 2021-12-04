Sanatçı Nur Sürer, Sinema Onur Ödülü'nü, Ali İsmail Korkmaz'a adadı

Bu yıl 21. kez düzenlenen Eskişehir Film Festivali başladı. Festivalin açılış gecesinde usta oyuncu Nur Sürer'e Sinema Onur Ödülü' verildi. Sürer, ödülünü 2013 yılında Taksim Gezi Parkı protestolarına destek amacıyla katıldığı yürüyüşten dönerken darp edilerek öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz adına aldı.

Medyatava'dan Gizem Ertürk'ün haberine göre, Sürer ödül töreninde "Bu ödülü bu şehrin karanlık sokaklarında sinsice öldürülen Ali İsmail Korkmaz için alıyorum" dedi.

Nur Sürer kimdir?

Nur Sürer, 21 Haziran 1954 tarihinde Bursa'da doğdu. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamlayan Sürer, Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım attı. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı.

Bugüne kadar kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oscar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.

Kadın hakları ile yakından ilgili olan Sürer, politik duruşuyla da bilinmektedir. 2007'de İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına katılan sanatçı, polis tarafından gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı.