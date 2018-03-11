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Yaşam

Sanatçı Nur Subaşı hayatını kaybetti

Subaşı, birçok ünlü yapıma sesiyle katkı sağlamıştı

11 Mart 2018 13:03

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamada, daha önce zatürre teşhisi koyulan ve tedavi altına alınan oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı'nın hayatını kaybettiği bildirildi. 

Açıklamada, birçok ünlü yapıma sesiyle katkı sağlayan ve emekliliğin ardından yönetmenlik yapmaya devam eden Subaşı için 12 Mart'ta Üsküdar Tekel Sahnesinde tören düzenleneceği ifade edildi.

Subaşı'nın cenazesi, aynı gün Üsküdar Şakirin Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kaldırılacak.

Nur Subaşı kimdir?

Türk tiyatro oyuncusu ve seslendirme santçısı Nur Subaşı 1942 yılında doğdu. Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünü bitirdi. Önce Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yaptı. İstanbul Devlet Tiyatrosu 1979 yılında kuruduğunda ilk tayın olanlardan biri oldu. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra pek çok sinema filminde seslendirme yapmıştır.

Subaşı'nın sesi, Şirinler adlı çizgi filmin girişindeki "iyi bir çocuk olursanız belki Şirinleri bile görebilirsiniz" seslendirmesiyle hafızalara kazınmıştı. 

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