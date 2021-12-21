İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Mizah Festivali kapsamında ünlü sanatçı Müjdat Gezen'e "Aziz Nesin Onur Ödülü" verildi. Gezen, ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den aldı. Gazeteci Gökmen Ulu imzalı "Müjdat Gezen Belgeseli"nin gösterimi de yapıldı. Ödülün kendisini çok onurlandırdığını aktaran Müjdat Gezen, "Aziz abi keşke aramızda olsaydı" dedi.

5. İzmir Uluslararası Mizah Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) törenle başladı. 17- 23 Aralık tarihleri arasında, “Mizah Dünyasının Popüler Kahramanları” temasıyla öne çıkacak festival, Vecdi Sayar’ın yönetmenliğinde müzikten sinemaya çok sayıda sanat dalında etkinlikleri kapsıyor.

İlk gün, “İzmir’de bir İstanbul Beyefendisi: Abdülcanbaz”, Turgut Çeviker’in küratörlüğünde “Çizgi Kahramanlar” ve Cengiz Özek’in “Gelenekselden Çağdaşa Karagöz” sergilerinin açılışı yapıldı.

AASSM Büyük Salon’da ise gazeteci Gökmen Ulu’nun imzasını taşıyan Müjden Gezen belgeselinin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sanatçı Müjdat Gezen’e Aziz Nesin Onur Ödülünü sundu. Ardından Gezen ve gazeteci Ulu'nun katılımıyla kısa bir söyleşi yapıldı.

"Aziz ağabey keşke aramızda olsaydı"

Ödül töreni öncesinde, kuliste ANKA Haber Ajansı'na konuşan Müjdat Gezen, şunları söyledi:

"Bu festival 5 yıldır yapılıyor. Ancak bu yıl Aziz Nesin onur ödülünü bana layık görmüşler. Sağ olsunlar. Aziz abi çok eski bir dostumdu. 3 yıl evimde kaldı. Beraber çalıştık, aile dostumuzdu. Ama biraz erken gitti. Çok güzel günlerimiz oldu, aynı çatı altında, aynı evde, hem vakıfta... Oradan oraya, oradan oraya koşuşturur dururdu. Bakıyorum da Nazım Hikmet'in, Orhan Kemal'in, Aziz abinin aramızdan ayrılış serüvenlerine; hepsi çok fazla seyahat etmelerinden... O iklimden o iklime, bir an geliyor insanın metabolizması buna dayanmıyor. Orhan Kemal, Bulgaristan'da vefat etmişti. Aziz abi aynı şekilde, İzmir'de imza gününe gelmişti. O yaşlarda çok dolaşmak galiba iyi değil. Nazım da Küba'ya gidiyor, Çin'e gidiyor, geliyor tekrar Moskova'ya gidiyor. O gidiş gelişlere metobolizma adapte olamıyor... Aziz Nesin onur ödülünün verilmesi beni çok onurlandırdı. Aziz abi keşke aramızda olsaydı."

Festivalin ikinci günü (çarşamba) saat 12.00’de İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde Cengiz Özek’in ‘Çöp Canavarı’ adlı Karagöz oyunu, saat 15.30’da Aydın Ilgaz’ın sunumuyla ‘Hababam Sınıfı’ gösterilecek.

19 Aralık Pazar günü AASSM’de saat 14.00’te ‘Büyülü Ağaç’ adlı Karagöz oyununun ardından saat 15.00’te Cengiz Özek izleyicilerle bir söyleşi yapacak. 16.00’da araştırmacı-yazar Sabri Koz ‘Halk Kültürümüzde Popüler Müzik Kahramanları’ üstüne bir konuşma yapacak.

17.00’de ise Prof. Dr. Semih Çelenk Ege’nin mizah ustası anısına ‘Sahnede Şair Eşref’ konulu bir söyleşide izleyiciyle buluşacak. Program, saat 18.00’de Mehmet Esen’in ‘Meddah’ oyunu ile sonlanıyor. 20 Aralık Pazartesi günü 18.00’de İzmir Sanat’ta dramaturg-yazar Eren Aysan’ın ‘Tiyatro Kuran Yönetmenler’ üstüne bir söyleşisi var. Söyleşinin ardından 20.00’de İzmir Şehir Tiyatroları’nın ‘Azizname’ oyunu sahnelenecek.

Balkanlardan ustalar

Festivalin Balkan ülkelerinden gelen konukları da var. Ünlü Bulgar karikatürist Lubomir Mihailov, 22 Aralık’ta saat 19.00’da Fransız Kültür Merkezi’nde Balkan karikatürünün özelliklerini örneklerle anlatacak. Ukrayna’dan ünlü bir çizer Oleg Gutsov ise söyleşiye çevrim içi katılacak.

Saat 20.00’de dünya canlandırma (animasyon) sinemasının en önemli yaratıcılarından Ion Popescu Gopo’nun filmleri, Romanya’dan gelen sinema yazarı Dana Duma’nın sunumuyla gösterilecek. Festivali 23 Aralık’ta AASSM’de saat 20.00’de ‘KomiKlasik’ adlı konserle sona erecek. Konserde, İzmir Büyükşehir Belediyesi El Ele Müzik Senfoni Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetecek. Etkinliğin solisti ise bu projenin yaratıcısı viyola sanatçısı Efdal Altun olacak.