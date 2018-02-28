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Sanatçı Mehmetçik El Ele platformunun ikinci heyeti Hatay'da (3)

MEHMETÇİK'LE BİRARAYA GELDİLER Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek için hayata geçirilen Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformunun ikinci heyeti Hatay'daki askerlerle bir araya geldi

28 Şubat 2018 20:08

MEHMETÇİK\'LE BİRARAYA GELDİLER
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için hayata geçirilen Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformunun ikinci heyeti Hatay\'daki askerlerle bir araya geldi. Oktay Kaynarca öncülüğündeki heyette yer alan sanatçılar Hatay\'ın Suriye sınırındaki Altınözü İlçesine geçerek burada görevli Mehmetçikle bir araya geldi. Altınözü İlçe Jandarma Karakolu\'na geçen Oktay Kaynarca ve diğer sanatçılar burada görevli askerlere destek verdi. Karakolda görevli Mehmetçiklerle selfie çeken, onlarla sohbet eden heyete Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Belediye Başkanı Rıfat Sarı ile AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler eşlik etti.
Askerlerle uzun süre sohbet eden sanatçılar, verilen toplu hatıra fotoğrafının ardından ilçeden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

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