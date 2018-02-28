Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu'nun ikinci heyeti Hatay'da (2)

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OYUNCULARDAN ROKETLİ SALDIRIDA ÖLEN FATMA'NIN OKULUNA ZİYARET Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen dizi ve sinema oyuncularından oluşan heyet, Suriye’nin Afrin kentindeki teröristlerin 31 Ocak'ta attığı roketle evinde uyurken yaşamını yitiren Fatma Avlar'ın o

28 Şubat 2018 18:42

OYUNCULARDAN ROKETLİ SALDIRIDA ÖLEN FATMA\'NIN OKULUNA ZİYARET
Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine gelen dizi ve sinema oyuncularından oluşan heyet, Suriye’nin Afrin kentindeki teröristlerin 31 Ocak\'ta attığı roketle evinde uyurken yaşamını yitiren Fatma Avlar\'ın okulu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi\'ni ziyaret etti. Okul Müdürü İsa Benli tarafından karşılanan heyet, Fatma\'nın sınıfına geçerek masasına kırmızı karanfil bıraktı. Heyet burada öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Oktay Kaynarca, \"Mümkün olduğu kadar herkese dokunmaya, herkesle göz göze gelmeye çalıştık. Bence o sıraya mutlaka oturun. O sıranın boş bırakılmaması gerekiyor. Çünkü boş kalması Fatmamızın da hoşuna gitmeyecektir. Memlekete dair önemli şeyler yapacak olan birçok vatan evladı öğrenim görecek, yetişecek ve memlekete faydalı bir vatandaş olacak\" dedi.

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