-SANATÇI KUTLUĞ ATAMAN'A ÖDÜL İSTANBUL (A.A) - 22.10.2010 - Avrupa Kültür Vakfının (ECF), Hollanda Prensesi Margriet onuruna verdiği ''2011 Princess Margriet Routes Ödülü''ne, sanatçı Kutluğ Ataman layık görüldü. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, bağımsız bir jürinin 50 aday arasından seçtiği ''2011 Princess Margriet Routes Ödülü''nü sanatçı Ataman kazandı. Kutluğ Ataman, 50 bin avro maddi değeri de içeren ödülü, 8 Şubat 2011'de, Brüksel'deki Flaman Kraliyet Tiyatrosunda gerçekleştirilecek Routes ödül töreninde, Hollanda Prensesi Margriet'ten alacak. Ayrıca, Ataman'ın Türkiye'deki ilk retrospektifi, 10 Kasım 2010-6 Mart 2011'de İstanbul Modern'de gerçekleşecek. ''İçimdeki Düşman'' başlıklı sergide, bugüne kadar Türkiye'de çok az sayıda çalışması sergilenen Ataman'ın daha önce hiç gösterilmeyen video ve enstalasyon çalışmaları bir arada izlenime sunulacak.