-SANATÇI KÖYÜNE BÜYÜK İLGİ HÜYÜK (A.A) - 12.12.2010 - Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş beldesinde sanatçılar için oluşturulan Sonsuz Şükran Köyü'nde kerpiç evlerden almak için dilekçe veren 500'ye yakın kişi sırada bekliyor. Çavuş doğumlu olan ve projenin mimarı yönetmen Mehmet Taşdiken, yaptığı açıklamada, sanatçı, akademisyen ve bilim adamlarının köy hayatını yaşayacağı, burada eserler vereceği bir sanat köyü projesinin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Taşdiken, Sonsuz Şükran Köyü Projesi'ni KTO Karatay Üniversitesi, ÇEKÜL Vakfı ile Mimarlar Odası Konya Şubesinin desteğiyle hayata geçirildiğini, yerel mimari tekniklerle yapılan kerpiç ev inşaatlarının devam ettiğini söyledi. -SANATÇIYI DAĞ BAŞINDAKİ BU KÖYE ÇEKEN NE?- ''Sonsuz Şükran Köyü'ne böylesi bir ilgili aslında tahmin ediyorduk'' diyen Taşdiken, şunları kaydetti: ''Sanatçılarımızın bu köye gösterdikleri yoğun ilginin altında, artık bilinen yerlere gitmekten sıkılmaları, bozulmamış doğal insan ilişkilerine özlem duymaları yatıyor. Bu sorundan, şehir hayatından kaçış sadece Türkiye'de değil bütün dünyada yaşanıyor. Sanatçılarımızı bu köye çeken unsurlardan biri de burada hem köy hayatı yaşayacaklar hem de kendileriyle aynı lisanı konuşan komşularla bir arada bulunacaklar. Bu onlar için çok önemli...'' Çavuş Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ise beldenin Beyşehir Gölü'ne bakan yamacına kurulan Sonsuz Şükran Köyü'nün kerpiç evlerden oluşacağını, kerpiç evlerin inşaatına ise geçtiğimiz yıl başladıklarını söyledi. -500 DİLEKÇE DEĞERLENDİRMEYİ BEKLİYOR- Projeye katılmak isteyen aralarında Cemil İpekçi, Bulut Aras'ın gibi çok sayıda ünlünün bulunduğu, pek çok sanatçının köye gelip, bizzat inşaat işlerinde çalıştığını ifade eden Çiğdem, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sanatçılarımız burada bir köylü gibi yaşayıp, bahçelerinde ürünler yetiştirecekler. Yani sanatçılarımız Anadolu'nun derin kültürüne sığınmaya, köylü olmaya geliyorlar. Köyden ev alan son ünlü ise Zerrin Özer oldu. Her evin birim fiyatı değişiyor, ancak şuan tek katlı kerpiç evler 17 bin, çift katlılar ise 30 bin liraya satılıyor. Yılbaşından sonra tek katlılar 50 bin, çift katlılar ise 100 bin liradan satılacak. Ancak, her isteyen bu köyden ev alamıyor. Mehmet Taşdiken başkanlığındaki yönetim, dilekçeleri inceleyor, uygun görülürse diğer mali işlerini de belediyemiz hallediyor. Köye 210 adet kerpiç ev yapılacak fakat talepleri kabul edilenler dışında şuan değerlendirmeye alınacak 500'e yakın dilekçe var.'' -CEMİL İPEKÇİ, ŞİMDİDEN ÇOK HEYECANLI- Modacı Cemil İpekçi ise Mehmet Taşdiken'in Cezayir Sokak Projesi'nin ardından kendi memleketinde uygulamaya koyduğu bu sanat köyü projesinin en büyük destekçilerinden biri olduğunu söyledi. Sonsuz Şükran Köyü'nden satın aldığı evin inşaatının bittiğini, sadece pencerelerinin takılmasının kaldığını anlatan İpekçi, şunları söyledi: ''Evim Beyşehir Gölü'ne bakan yamaçta olduğu gibi, 2 yanında da 2 ayrı gölet var. Bu köyde yaşayacağımı düşünmek bile heyecan verici. Beyşehir Gölü öyle sıradan bir göl değil, ben de bu eşsiz güzellikle geç tanışan biriyim. Göl, tertemiz sahilleri olan, içinde Marmara'daki Kaşık Adası benzeri çok sayıda tarihi ve doğal güzelliğe sahip adaların da yer aldığı çok güzel bir yer. Türkiye'de pek çok kişi kent hayatından uzaklaşma adına yurt dışındaki pahalı adalara gidiyor. Bu projeyle Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü ve içindeki adalar da herkes tarafından bilinmiş olacak. Artık sanatçılarımız kafa dinlemek için yurt dışındaki adalara değil Beyşehir'e gelecek.'' Köydeki evinin bahçesinde sebze meyve yetiştireceğini ifade eden eden İpekçi, Çavuş Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in kendisine armağan ettiği 6 aylık sıpayı eşek arabasına bağlayarak, o bölgede köy köy dolaşmak için can attığını söyledi. İpekçi, köylerine Kültür ve Turizm Bakanlığının amfi tiyatro yapma sözü verdiğini, çok sayıda sanatçının ise stüdyo ve atölyesini bu köydeki evlerine taşımaya hazırlandığını sözlerine ekledi.