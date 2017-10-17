Sanatçı Ferhat Tunç'a 6 yıl hapis istemiyle dava

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, Tunç hakkında 2015 ve 2016 yıllarında sosyal paylaşım hesabında yaptığı paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığı belirtildi.

PKK /KCK, YPG ve YPJ’nin propagandasını yaptığı ileri sürülen Tunç için, ‘terör örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tunç, 14 Aralık’ta İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

Tunç hakkında daha önce de ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla 5 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açılmıştı.