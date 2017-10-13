Sanatçı Ferhat Tunç hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davası; 5 yıl 8 ay hapsi istendi

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği" iddiasıyla 5 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Büyükçekmece Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Ferhat Tunç "şüpheli", Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki bazı paylaşımlarına yer verilen Tunç'un savcılığa yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Tunç'un toplumda sanatçı kimliğimin yanı sıra siyasetçi kimliğiyle de tanınan birisi olduğunu belirterek, hakaret kastıyla paylaşımda bulunmadığını, paylaşımlarının eleştiri amaçlı olduğunu ifade ettiği iddianamede yer aldı.

DHA'nın haberine göre, iddianamede Tunç hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 5 yıl 8 aya kadar hapsi talep edildi. Tunç, 23 Şubat’ta Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.