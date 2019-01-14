Sanatçı Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL,(DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hakkında \"Örgüt üyeliği\" ve \"Örgüt propagandası\" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında

hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Ferhat Tunç ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, dün gece uçakla Almanya\'dan gelen Ferhat Tunç hakkında, pasaport işlemleri sırasında Diyarbakır\'da yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ferhat Tunç, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Tunç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Tunç, burada SEGBİS sistemiyle Diyarbakır\'a bağlanarak soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından Tunç serbest bırakıldı.

\"CEZAEVİNDE DE OLSAK BURADA YAŞAYACAĞIZ\"

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Ferhat Tunç serbest bırakıldığını belirterek, Almanya\'ya giderken sorun yaşamadığını ancak dün akşam gözaltına alındığı belirtti. Tunç, \"Ben yurtdışında yaşamak istemiyorum. Bedeli ne olursa olsun. Bu ülkede sanat yaptık, bu ülkede barış için kardeşlik için şarkılarımızı söyledik. Cezaevinde de olsak burada yaşayacağız. Burada yaşamımı sürdürmek istiyorum. Bu ülkeyi, bütün insanları seviyorum\" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)