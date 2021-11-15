Sanatçı Etel Adnan, yaşamını yitirdi

Lübnan asıllı ABD’li yazar ve sanatçı Etel Adnan, 96 yaşında Paris’te yaşamını yitirdi.

Lübnan’da yaşanan savaş ile ilgili yazdığı Sitt Marie Rose kitabıyla tanınan Adnan’ın ölüm haberini sevgilisi Simone Fattal duyurdu. Adnan’ın ölüm sebebi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Lübnan’da dünyaya gelen ve hayatının büyük bir kısmını California’da geçiren Adnan, özellikle Lübnan’daki savaş döneminde gerçek bir olaydan esinlendiği kitabı Sitt Marie Rose ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bu kitabı farklı dillere çevrilen Adnan genellikle şiddet ve siyaset üzerine yazıyordu.

Eserleri Türkçe’ye de çevrilen Adnan, 80’li yaşlarında görsel sanatlar camiasında da kendine has bir yer edinmeyi başardı. Türkiye de başta olmak üzere birçok ülkede sergisi açılan Adnan Paris’te yaşamını sürdürüyordu.

Babası Atatürk'ün sınıf arkadaşıydı

24 Şubat 1925’te Beyrut’ta dünyaya gelen Adnan’ın babası Suriye doğumlu Assaf Kadri’ydi. Osmanlı Devleti döneminde ordudan emekli olan Kadri aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün de sınıf arkadaşlarından biriydi.

Adnan’ın annesi Rosa Kadri ise İzmir’de büyürken, Assaf Kadri soyadını 1932 yılında Adnan’a çevirdi.