Sanatçı Emrah kendisiyle röportaj yaptı

T24 - Sanatçı Emrah, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kendi kendisiyle röportaj yaptı. Emrah, en güzel sevgililer günü hediyesi için "Aşk ve sevgi ile alınmış her şey güzeldir. En güzeli ise duyulan aşk’tır" cevabını verdi.



Emrah'ın 118artisst.com'da yayımlanan "Emrah Erdoğan'ın Emrah ile çok özel 14 Şubat Sevgililer Günü röportajı" başlıklı (13 Şubat 2010) yazısı şöyle:







Emrah’ın hayatındaki aşklarla başlayalım? En büyük aşkınız?



Hayat aşktır. ALLAH aşkı, anne aşkı, evlat aşkı, müzik aşkı, sinema aşkı, spor aşkı benim hayatımda olan en büyük aşklar.





Emrah Bey çok yuvarlak cevaplar verdiniz?



Yoo. Bunlar hayatımdaki paylaşıma açabileceğim aşklar. Diğerinin ise adı üstünde özel hayat. Bu sadece beni ilgilendiren bir konu





Peki şöyle soralım. Bu sevgililer gününde hediye bekliyor musunuz?



Birinden değil ama “14 Şubat Sevgilisizler Günü Partisi” diye bir organizasyon varsa oradan bir davetiye beklerim





Yani Sevgiliniz yok !



Cevapladığımı sanıyorum





Aşk nedir sizce?



Aşk hayatla yoğrulduğunda aslında başarının, mutluluğun ve huzurun anahtarı. Konu ne olursa olsun aşk ile yaptığınızda sonu mutlak başarı. Örnek vermek gerekirse ne iş yaparsanız yapın. İşinizi aşkla yaptığınızda sonu mutlak başarıdır. Dışarıdan gelen çatlak seslere kulak vermeyip sadece işinizi severek, aşk ile yaparsanız sizin önünüze hiçbir şey geçemez. Sonucunda başarılı, huzurlu, mutlu bir yaşama yelken açarsınız. Bu durum özel aşklar içinde geçerli. Eşinize aşk ile bağlandığınızda hiçbir şey bunu bozamaz. Bozsa Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Romeo ve Juliet olmazdı.





Aşk’a aşık biri misiniz yani?



Aslında evet. Aşk’a aşık birisiyim denilebilir. Aşk’ın varlığı bile beni mutlu ediyor.





Peki demin isimlerini verdiğiniz efsane aşklardan birini yaşamak istermisiniz?



Kim istemez ki. Aşk’a aşık birisi olarak efsane aşklardan biri diye bahsedilebilecek bir birliktelik tabii ki isterim.





Peki hiç mi uygun bir aday olmadı?



Aslında aday adayları oldu hayatımda. Ama sadece aday adayı olarak kaldılar. Bu hayatta verilmesi gereken önemli bir karar. Zaten bu kararı mantık ile verme düşüncesi durumu başladığında aşk çoktan bitmiş oluyor bence. Bu karar aşk ile verilmeli.





Bir elmanın yarısı gibiyiz düşüncesine katılıyor musunuz?



Katılıyorum. Yüce yaradan muhakkak size uygun bir eşinizi dünyaya getiriyor. Hayata bakış açınız, yaşam şekliniz ve tercihleriniz doğrultusunda yanıla yanıla da olsa doğruyu bulma yolunda ilerliyorsunuz. Bu doğru kişiyi erkenden bulan var, geç bulan da var. Ama bunun olduğunu bilmek hayata tutunmanızdaki önemli bir umudu besliyor.





Peki bu yolda yanıla yanıla olsa da diyerek yaşadığınız ilişkiler veya gözlemleriniz duygularınızı tetikleyip müzik dünyasının en başarılı slow şarkıları yapmanızı besliyor mu?



Ayne öyle. “Götür beni gittiğin yere”, “Belalım Benim”, “Unutabilsem”, “Dön” vb birçok şarkımı bu duyguların patlaması olarak açıklayabiliriz. Şunu da söylemek istiyorum. Biz söz yazarı bestekarlar illa kendi hayatımızda yaşadıklarımızdan yola çıkarak şarkı yapmıyoruz. Gözlemlediğimiz kişiler, aşklarda bizi bunu dile getirmemizi sağlayan etkenler. Ama başta dediğim gibi “Ne yaparsak yapalım aşk ile yapalım”





Peki bu sene ikinci defa yılın şarkısı olmaya aday “Götür beni gittiğin yere” adlı şarkıyı 1994’te askerliğinizi yaparken yaptığınızı biliyoruz? Şarkınızın sözlerinde “Bu aşk böyle bitemez” sözleri var. Askere gitmeniz yaşadığınız bir aşkı mı sonlandırdı?



Tam olarak değil. Bu sorunun cevabını Türkiye’de askerliğini yapmış erkekler anlar sadece. Askerlik çok farklı duyguları barındıran bir yer. Orada da aşk var. Orada yaşanan duygular tarif edilemez. Vatan aşkı, toprak aşkı, ev özlemi, bir düzenden başka bir düzene geçmenizin verdiği psikolojik etkenler, tezkere heyecanı, silah arkadaşlarınızın farklı farklı yaşamları gibi o kadar farklı duyguyu aynı anda yaşıyorsunuz ki bu da şarkıları hayata geçiren duygusal mekanizmayı tetikliyor. Aslında durum analizinin duygusal sonucu diyebiliriz “Götür beni gittiğin yere” adlı şarkıma.





Unutamadığınız bir sevgililer günü anınız var mı?



Hatırlamıyorum





Sizce en güzel Sevgililer günü hediyesi nedir?



Aşk ve sevgi ile alınmış her şey güzeldir. En güzeli ise duyulan aşk’tır.





Son olarak 14 Şubat Sevgililer günü için son sözünüzü alalım?



Aşk İle





