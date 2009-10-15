Sanatçı dostunun kızına sarkıntılık yaptı mı?

"Sanatçı dostunun kızına sarkıntılık yapıp, camdan atlamasına sebep olanlar, protesto edeceğim diye siyah kurdela takmasın!" diye yazan Erçetingöz isim vermeden Cem Özer'i eleştirdi.



Oyuncu Timuçin Esen'in kendisini izleyen magazin muhabirleri nedeniyle yaşadığı üzücü gelişmeye tepkisiz kalmak istemeyen Cem Özer-Nurgül Yeşilçay çifti, 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış törenine kollarına siyah bant takarak katıldı.



Yaşanan olayı bu şekilde protesto etmek istediğini belirten Cem Özer, bir çok insan gibi sanatçıların da gece kulüplerinden alkollü ayrılabileceğini, benzer durumda kalan oyuncu Timuçin Esen'in de magazin muhabirlerinin ısrarlı takibi sırasında alkollü halde yerlerde sürüklendiğini ve polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığını belirtti.



Oyuncu arkadaşı Esen ile dayanışma içinde olacağını dile getiren Özer, magazin muhabirlerine, “Koluma siyah bandı takarak arkadaşımızın bu duruma düşürülmesini protesto ediyorum. Çekim yapmak tabii ki hakkınız ama kamerayı her dakika bize doğrultmayın. Çekmek sizin hakkınız, konuşmamak bizim hakkımız. Konuşmama hakkımıza saygı duyun. Ben sizlerin hakkınıza saygı duyuyorum. Israr etmeyin, üstelemeyin” dedi.



Kenan Erçetingöz'den şok sözler



Cem Özer'in bu açıklamasının ardından kendisine ait internet sitesinde bir yazı kaleme alan magazin gazetecisi Kenan Erçetingöz, Altın Portakal'a siyah bant takarak katılan ünlü oyuncu hakkında çok sert iddialarda bulundu.



"Sanatçı dostunun kızına sarkıntılık yapıp, camdan atlamasına sebep olanlar, protesto edeceğim diye siyah kurdela takmasın!" diye yazan Erçetingöz isim vermeden Cem Özer'den "aynaya bakmasını" istedi.

