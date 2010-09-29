-SANATÇI AKIŞIK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Devlet Tiyatroları sanatçısı Ecder Akışık, son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı için ilk tören Ankara Devlet Konservatuvarında düzenlendi. Akışık'ın yakınları ve öğrencileri konservatuvarın önüne gelen cenaze aracının yanında toplandı. Akışık'ın kızı ''Babacığım seni seviyoruz. Hep yanında olacağız. Öğrencilerin de burada'' diye konuştu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Erol Belgin de üzüntüsünü dile getirerek, ''Sizi böyle uğurlamak istemezdik. Siz doğdunuz, büyüdünüz ve hep yaşıyorsunuz'' diye konuştu. Cenaze aracı buradan karanfiller atılarak ve alkışlarla uğurlandı. Sanatçı için Büyük Tiyatro'da düzenlenen diğer törene, Akışık'ın ailesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kemal Fahir Genç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, sanatçılar ve sevenleri katıldı. Akışık'ın cenazesi Türk bayrağına sarılarak, sahneye konuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kemal Fahir Genç burada yaptığı konuşmada, Akışık'ın ailesine, yakınlarına başsağlığı diledi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın başsağlığı mesajını da ileten Genç, Bakan Günay'ın bir program nedeniyle İstanbul'da olduğunu söyledi. Genç, ''Acımız çok büyük. Bugün sadece bir sanat insanımızı değil, çok büyük bir ustayı ve bir çınarı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sanatçılar biz normal insanlar gibi ölürler ama öldükten sonra da yaşarlar. Onlar mutlu ve şanslı insanlar. Bıraktıkları eserlerle, yaşadıkları insanlarla, ortaya koydukları değerlerle ölümsüzleşirler'' dedi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Bilgin de, Akışık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Daha sonra, sanatçının anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ecder Akışık'ın naaşının önünde saygı geçişi sırasında yakınları ve sanatçı dostları gözyaşı döktü. Ecder Akışık'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Devlet Tiyatroları sanatçısı Ecder Akışık, 23 Nisan 1938'de Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 1957 yılında mezun olan Akışık, aynı yıl Devlet Tiyatroları ailesine katıldı. Akışık, 1972-73 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek devre mezunu oldu. 1984-1988 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Akışık, sanatçı, rejisör, idareci olarak hizmet ettiği Devlet Tiyatroları'ndan 2003'te yaş haddinden emekli oldu. Akışık, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Öncü sanatçı ve öğretmen kimliğiyle yaşamı boyunca güzel ve doğru Türkçe kullanımıyla, fonetik konusunda birçok kurum ve kuruluşta dersler veren Akışık, radyo, televizyon ve sinemada birçok yapımda görev aldı.