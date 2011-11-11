-Sanatçı Adnan Şenses, özel tedaviyle sağlığına kavuştu İSTANBUL (A.A) - 11.11.2011 - Türk sanat müziği sanatçısı Adnan Şenses, yoğun bakımda kanı soğutularak hayata döndürüldü. Memorial Şişli Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ünlü sanatçı, 24 saat süren ''soğutma'' tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, servisteki odasına alındı. Sanatçıya, kalp durmasına bağlı olarak, beyin fonksiyonlarında herhangi bir sorun oluşmaması için yoğun bakımda özel bir yöntemle soğutma tedavisi uygulandı ve böylece vücut ısısı 24 saat boyunca 34 dereceye indirildi. 48 saat boyunca uyutulan Şenses, daha sonra uyandırılarak yaşam destek ünitesinden ayrıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen, Şenses'in yoğun bakımdaki tedavisini gerçekleştiren, Memorial Şişli Hastanesi Genel Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Serdar Çelebi, şu bilgileri verdi: ''Adnan Şenses'in kalp fonksiyonları normal seviyelere getirildikten sonra, genel yoğun bakımda yaşam destek ünitesine bağlı olarak tedavi altına alındı. Hasta uyutuldu ve beyin fonksiyonlarında herhangi bir hasar oluşmaması için özel bir teknik uygulandı. Sanatçının damarı içine yerleştirilen özel bir kateterle kanı soğutuldu. 24 saat boyunca vücut ısısı 34 dereceye indirilmiş şekilde uyutuldu ve ikinci 24 saatte yine aynı yöntemle kanı ısıtıldı. 48 saat sonra hasta uyandırıldı ve beyin fonksiyonlarında herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi. Sanatçı, yaşam destek ünitesinden ayrıldı. Dün gece itibariyle yaşam fonksiyonları tamamen normale dönünce bugün servisteki odasına alındı.'' Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez de sanatçının hiçbir sorun olmadan normal ve sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edebileceğini bildirdi.