Sanata teşvik için resim kurslarını dışarda veriyorlar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan resim kursunun eğitmenleri, diğer gençlere de örnek olması için dersleri çay bahçelerinde ve parklarda veriyor.

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan resim kursuna katılan kursiyerler hem kendilerini geliştiriyor hem de üniversitelerin yetenek sınavlarına hazırlanıyor. Kurs eğitmenleri de resim kurslarını park ve bahçelerde veriyor. Kurs eğitmeni Ümit Bartın, son bir yıl içinde çizim konusunda birçok öğrencinin üniversitelerin yetenek sınavlarına girmesini sağladıklarını, yeteneği olan birçok kursiyere de daha iyi çizimler yapmaları için yardımcı olduklarını söyledi.

Gençlerin kahve köşelerinde vakit geçirmek yerine, kurslara katılarak yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini belirten Bartın, \"Sanata değer verenlerin sayısı artıkça, savaşa değer verenlerin sayısı azalacaktır düşüncesiyle, hareket ediyoruz. Eğitimlerimizi genelde dışarıda toplumun içinde, park ve bahçelerde veriyoruz. Dışarıda bizi gören gençler için teşvik edici oluyor. Hem güzel havanın tadının çıkartıyoruz hem de diğer gençlere örnek oluyoruz\" dedi.

Kursiyerlerden Berivan Acar ise açık havada resim çizmenin kendisini daha motive ettiğini ve daha verimli olduğunu belirterek, \"Doğayı resmediyoruz oturduğumz yerde. Resim yapmak için önümüzde birçok malzeme oluyor. Diğer gençlere de örnek olup farkındalık yaratığımzda daha mutlu oluyoruz\" ifadelerini kullandı.



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