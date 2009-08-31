Sanata nanoteknolojili koruma

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Ören Yeri'ndeki dev tanrı heykelleri, nanoteknolojiyle üretilmiş kumaş kullanılarak hazırlanacak kılıflarla korunacak.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nemrut Ören Yeri'ndeki dev tanrı heykelleri ve diğer kalıntıları korumak için bir yıldan bu yana çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çalışmalarını 2010 yılına kadar sürdüreceklerini belirten Güçhan, çetin kış koşulları nedeniyle üzerlerinde çatlaklar oluşan heykellerin en iyi şekilde nasıl korunabileceği konusu üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Güçhan, şöyle konuştu:

''Nemrut Ören Yeri'ndeki tanrı heykellerinin ve taş eserlerin onarılarak korunması için geçen yıl 26 Temmuzda çalışma başlattık. Tahribatı en aza indirmek için bu yıl nanoteknoloji ile üretilen kılıfları heykellere giydireceğiz. Heykeller çetin kış koşullarından korunmuş olacak.

Heykeller için hazırlayacağımız kılıfların kumaşı özel, laboratuvar koşullarında denedik. Nanoteknoloji ile üretilen bu kumaş su geçirmiyor, ama su buharını dışarıya çıkarıyor. Yani bu kumaş sayesinde taş heykellerin üzerindeki çatlaklara su girmeyecek ve donmayacak. Çünkü, heykellerin çatlaklarında giren su donunca büyük tahribata neden oluyor. Bu yıl laboratuvar koşullarında yaptığımız bu tespitleri birkaç heykele uygulayarak alanda deneyeceğiz. Denememizin sonuçlarını gelecek yaz göreceğiz.''

Güçhan, heykellerin gördüğü tahribatı bütünüyle önlemelerinin mümkün olamayacağına işaret ederek, amaçlarının tahribatı olabildiğince yavaşlatmak olduğunu söyledi.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında bir program geliştirildiğini dile getiren Güçhan, program kapsamında uygulanacak projelerle Nemrut Ören Yeri başta olmak üzere Adıyaman'daki kültür varlıklarının korunmasının ve turizm amaçlı kullanımının amaçlandığını ifade etti.

Program kapsamında AB'nin hibe fonlarından yararlanmak için ''Kommagene-Nemrut Geliştirme Projesi'' hazırladıklarını, projelerinin 5 milyon 850 bin avro ile desteklenmesine karar verildiğini vurgulayan Güçhan, açıklamasını şöyle tamamladı:

''AB'den destek aldığımız proje ODTÜ, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi ortaklaşa yürütecek. Proje kapsamında 12 ayrı çalışma gerçekleştireceğiz. Çalışmalara ilişkin dokümanları önümüzdeki günlerde hazırlayacağız.''

