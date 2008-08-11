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Yaşam

Sanat vücut buldu

Her yıl Almanya'da geleneksel olarak düzenlenen uluslararası vücut boyama festivali, bu yıl Mainz kentinde düzenlendi.

11 Ağustos 2008 03:00

 

Her yıl Almanya'da geleneksel olarak düzenlenen uluslararası vücut boyama festivali, bu yıl Mainz kentinde düzenlendi. Festival bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Organizatörler, bu yıl beşinci kez düzenlenen etkinliğin temasını, "kâşif" olarak belirledi. Farklı ülkelerden gelen sanatçılar, fırça, sünger ve boya tabancalarıyla konu mankenlerini, bu konunun ekseni etrafında boyadı.

 

Festivale dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 60 sanatçı katıldı. Bir sanatçı, "deniz kâşiflerini durduran ahtapot" temasıyla festivale katıldı.

 

Dünya vücut boyama Derneği'nin liderliğinde düzenlenen etkinliği izlemek için binlerce kişi şehre geldi. Birbirinden güzel genç kızlar, vücutlarına resim yapılması için sıraya girdi. Kimileri tamamen soyunup tüm bedeninin boyanmasını istedi, kimileri de yüzlerine ilginç resimler yaptırarak fark yarattı

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