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Kültür-Sanat

Zeynep Oral'a 'Sanat ve Edebiyat Şövalyesi' nişanı

Zeynep Oral 'Bu nişanı şimdi hepimizin her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan barış kültürüne adıyorum' dedi

17 Kasım 2012 14:26

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zeynep Oral'a, Fransa Kültür Bakanlığı'nın "Sanat ve Edebiyat Şövalyesi" (Chevalier des L'Ordre des Arts et des Lettres) nişanı verildi. Nişan, Oran'a, Fransız Sarayı'nda düzenlenen törenle takdim edildi.

1957'de kurulmuş olan Sanat ve Edebiyat nişanı, bu alandaki yaratıcılıklarıyla ön plana çıkan kişileri veya Fransa’da ve dünyada sanat ve edebiyatın başarısına katkıda bulunanları ödüllendirdi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, törende Yaşar kemal, başta Uluslararası PEN Başkanı John Ralston Saul ve Uluslararası Başkan Yardımcısı Eugene Schoulgin olmak üzere uluslararası PEN delegasyonu, PEN Türkiye Başkanı Tarık Günersel, Yıldız Kenter, Ara Güler, Hıfzı Topuz, Yekta Kara, Büşra Ersanlı, İlber Ortaylı, Ayşe Kulin, Mario Levi, Seçkin Selvi, Müge Sökmen, Serra Yılmaz, İKSV Başkanı Görgün Taner, Alin Taşçıyan, Esen Çamurdan, Ahmet Soysal gibi yazar, eleştirmen, tiyatrocu, akademisyenlerin yanı sıra Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Güray Öz ve bazı yazarlar katıldı.

Fransa İstanbul Başkonsolosu Herve Magro, Zeynep Oral için yaptığı konuşmasında Oral’ın mesleki özgeçmişi ve  Paris’teki yaşamından, değer görüldüğü ödüllerden söz etti.

Margo tarafından sunulan nişanın ardından Oral, PEN delegasyonuna teşekkür ederek, Uluslararası PEN ve Türkiye başkanlarını sahneye davet etti.


'Verilen ödülleri hapiste olan yazarlara veriyorum'


Oral, "Yirmiye yakın bir grup hapiste olan gazeteci ve yazarla dayanışma için geldiler. Buradaki haksızlıklara seslerini yükseltmek için, düşünce ve yazma özgürlüğü için geldiler” dedi.

Oral sözleri şu şekilde sürdürdü:

“Şu sıralarda Türkiye’de zor, acılı ve tehlikeli günler yaşıyoruz. Düşünmek, düşündüğünü ve hisssettiklerini söylemek tehlikeli ve riskli. Ülkemden kara bulutlar dağılıncaya kadar, bana yöneltilen ödülleri, övgüleri, alkışları, hepsini; düşüncelerinden, kitaplarından, söyledikleri nedeniyle hapiste olan yazarlara ve meslektaşlara veriyorum. Bu nişanı da şimdi hepimizin her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan barış kültürüne adıyorum."

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