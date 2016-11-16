Sanat ve çikolata Godiva'nın 90. yılında buluştu

Godiva, 90’ıncı yılını sanat ve çikolatayı buluşturduğu özel bir davetle kutladı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker ve Sanatçı Ahmet Güneştekin’in katılımıyla gerçekleşen davette Ahmet Güneştekin’in Godiva’nın 90.yıldönümü için hazırladığı özel eser de sergilendi.

Godiva’nın bu önemli yıldönümü ile ilgili konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, “Godiva’nın 90 yıllık çikolata uzmanlığını ve mirasını kutluyoruz. Brüksel, Londra, New York’tan sonra kutlamalarımızın son ayağı için, burada bir araya geldik.



Godiva 2008 yılında ailemize katıldı. Godiva gibi global bir markayı satın almak bize çok şey kattı. Aynı şekilde onlar da bizim girişimci yönümüzden faydalandılar.



Godiva markası Çin, Endonezya, Tayland, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Türkiye’ye Yıldız Holding ile girdi. Godiva’nın Çin’deki cirosu şu anda 100 milyon USD” şeklinde markanın Yıldız Holding yolculuğunu anlattı.

Ahmet Güneştekin’den 90’ıncı yıldönüme özel eser

Sanatçı Ahmet Güneştekin, eseri hazırlarken Lady Godiva’nın cesaretinden ilham aldığını belirterek; “Lady Godiva da bir performans sanatçısıydı bana göre. Sanat dahil olmak üzere, insanlık mirasının temelini cesur insanların attığını düşünüyorum. İnsanlığın ortak mirasına dahil olacak bu sanat eserinin de Lady Godiva’nın cesaretini yansıtmasını istedim” şeklinde konuştu.

Davette ayrıca, yeni yıl kutlamalarına eşlik edecek enfes pralin çikolataları, trüfleri ve özel olarak tasarlanmış serisiyle Godiva 2017 Yeni Yıl koleksiyonu, davetlilerin beğenisine sunuldu.

Davete büyük ilgi

Davete Mustafa Taviloğlu, Yalçın Ayaydın, Rona Yırcalı, Aziz Yıldırım gibi iş dünyasının temsilcilerinin yanı sıra, İnci Aksoy, Nazan Ölçer, Yahşi ve Maria Baraz, Nebahat Çehre, Arzum Onan, Kubat, Zara gibi sanat dünyasından isimler de katıldı.

