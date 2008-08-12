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Kültür-Sanat

Sanat TV'sine yoğun ilgi

“Sanatla randevunuz var” sloganıyla yola çıkan online sanat televizyonu www.ekavart.tv'ye ilgi büyük.

12 Ağustos 2008 03:00

20 yıla yakın bir süredir Türk kültür ve sanat hayatına hizmette bulunan EKAV Sanat Merkezi'nin “Sanatla randevunuz var” sloganından yola çıkarak başlattığı online sanat televizyonu www.ekavart.tv ilk beş günde 30 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Www.ekavart.tv’de dünyanın her bir köşesinden sanata dair sergiler, sanat etkinlikleri, sanatçılarla röportajlar, sanat fuarları ve sanat festivalleri yer alıyor.

Aynı zamanda sanatçılar, yayınlanmasını istedikleri sanat etkinliklerini interaktif olarak www.ekavart.tv’de yayınlayabiliyorlar.

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