Sanat tarihi mezunları yok sayılıyor: 1363 mezun, bir atama

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılında 25 bin sözleşmeli öğretmen ataması yaptı. Her yıl binden fazla öğrencinin diploma aldığı sanat tarihi bölümünden ise sadece 1 kişi öğretmen olarak atandı.

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, öğretmen atamalarında sanat tarihi bölümü mezunlarıyla ilgili olan tablo, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiği yazılı soru önergesiyle ortaya çıktı. Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Ziya Selçuk, 2017-2018 yılında sanat tarihi bölümünden bin 363 öğrencinin mezun olduğunu, 2018 yılında yapılan öğretmen atamalarında ise sadece bir sanat tarihi bölümü mezununun öğretmen olarak atandığını açıkladı.

"İhtiyaç yok"

Selçuk, 2018 yılı atama döneminde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldığını, bu atama döneminde norm kadroya göre ihtiyaç bulunmaması nedeniyle Sanat Tarihi alanı için kontenjan ayrılmadığını belirtti.



Bakan Selçuk, 2018 yılı atama döneminde 5 bin ek ders ücreti karşılığı görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanması döneminde ise Sanat Tarihi alanına 1 kontenjan ayrıldığını ve 1 atama yapıldığını açıkladı.



Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un verdiği bilgiye sanat tarihi bölümlerinden 1982-1983 eğitim öğretim dönemi ile 2017-2018 eğitim öğretim dönemleri arasında toplam 16 bin 417 öğrenci mezun oldu.



2013-2014 döneminde 1010 kişinin diploma aldığı sanat tarihi bölümünden 2014-2015 döneminde 1125 kişi, 2015-2016 döneminde 1316 kişi, 2016-2017 döneminde 1329 kişi ve 2017-2018 döneminde ise 1363 kişi mezun oldu. Böylece geçen yıl sadece 1 kişinin öğretmen olarak atandığı sanat tarihi bölümünden son 5 yılda mezun onların sayısı 6 bini geçti.

Konuya ilişkin konuşan Sanat Tarihçileri Derneği Başkanı Emre Macit “Türkiye’de sanat tarihinin değeri bilinmiyor” dedi. Macit “Her gün kültürel varlıkların üzerine çeşitli şekillerde yazılar görüyoruz. Örneğin bir Roma çeşmesinin üzerinde ‘kahpe felek’ yazılıyor. Toplumda maalesef buna dair bir bilinç yok. Sanat algımız bayağı kötü. Üstelik dünya görsel kültüre kayıyor. Ama Türkiye buna çok uzak. Bir kişilik atama gerçekten çok kötü. Daha iyi olmasını camia olarak bekleriz" dedi.

Kendilerinin de kusur olduğunu belirten Macit “Milli Eğitim Bakanlığı’yla daha fazla görüşüp atamaların daha iyi olmasını sağlayabiliriz” dedi.