Sanat, strese iyi geliyor

İtalya'da yapılan bir araştırma, sanat ve estetiğin stres seviyesini düşürerek sağlığa iyi geldiğini ortaya koydu.

Bologna Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre sanat eserlerine bakmak, stres hormonu olarak bilinen kortizol seviyesini yüzde 60 oranında düşürebiliyor.

Bologna Üniversitesi'nde "yaşam kalitesi ve sağlığın geliştirilmesi" dersi veren Profesör Enzo Grossi'nin başkanlığındaki araştırma ekibi, sanatın sağlık üzerindeki etkisini test etmek için 100 kişilik bir denek grubunu Cuneo kentinde bir kültür-sanat turuna çıkardı.

Cuneo'daki Vicoforte Kilisesi'ne (Santuario di Vicoforte) götürülen deneklerin, gezi öncesi ve sonrasında tükürük örnekleri alınarak tahlilller yapıldı.

Denekler, kilisenin fresklerle süslü kubbesine yakından bakabilmeleri için 63 metre yüksekliğe çıkarıldı.

Dünyanın en büyük eliptik kubbesi olarak bilinen kubbedeki sanat eserlerini yakından inceleyen denekler, toplamda 2 saatlik turun ardından yeniden testlere tabi tutuldu.

Araştırmanın sonunda, 2 saatlik bir kültür-sanat turunun ardından deneklerin kortizol seviyesinin ortalama yüzde 60 oranında düştüğü tespit edildi.

Deneklerin yüzde 90'ı da gezinin ardından kendilerini çok daha iyi hissettiklerini söyledi.

Araştırmacılar, yüksek kortizol seviyesinin depresyondan gastrite kadar psikolojik ve fiziksel birçok rahatsızlıkla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Profesör Grossi, "Sanatın terapi amaçlı kullanımı yeni bir şey değil. Ama burada önemli olan, ilk kez kültürün sağlık üzerindeki olumlu etkisini somut olarak ölçmüş olmamız" dedi.

Araştırmaya denek olarak katılan La Repubblica gazetesi yazarı Roberto Orlando da tecrübelerini şöyle aktardı: "Deneyin başarıyla sonuçlanacağından zaten şüphem yoktu: Yukarıda, 18. Yüzyıl'a ait fresklerin yanındayken, kendimi toplumsal hayal gücündeki cennet fikrine çok yakın hissettim. Tükürük örneğim de bunu kanıtladı: güzellik, sanat ve kültür, refah mekanizmasını harekete geçiriyor."