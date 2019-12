Sanat şaheserlerine en yakın bakış

Roger van Der Weyden'in İsa'nın Çarmıhtan İndirilmesi adlı tablosu ve detayı

Hieoronymous Bosch'un Dünyevi Zevkler Bahçesi adlı tablosu ve detayı

8200 fotoğraf çekildi



Hangi tablolar yer alıyor



Goya'nın 3 Mayıs 1808'de Madrid adlı tablosu ve detayı

‘Eserler evrenselleştirildi’

Velazquez'in Las Meninas adlı tablosu ve detayı





‘Cesede bakmak gibi’

Prado Müzesi ile Google Earth’ün ortaklığıyla hayata geçirilen proje ile 14 bin megapiksellilk çözünürlükle sanal ortama aktarılan tabloların çıplak gözle görülemeyecek detayları, dünyanın her yerindeki sanatsever tarafından incelenebilecek. Projeyi bir basın toplantısıyla duyuran yetkililer bunun bir ilk olduğunu belirtiyor.Projeye dahil olan tablolardan birisi Hieoronymous Bosh’un ‘Dünyevi Zevkler Bahçesi’ tablosu. 220x330 cm. boyutlarındaki ve pek çok detaylı anlatıya yer veren bu tabloda, artık en küçük detaylara ulaşmak mümkün olabilecek. Google İspanya’dan Clara Ribera, “Müzede tabloya bu kadar yaklaşmak mümkün değil, eserin bu kadar yakınına girmek için üç metre yüksekliğinde bir merdivene ihtiyacınız var” dedi.Tabloların bu kadar detaylı biçimde aktarılabilmesi zorlu çalışmalar sonrasında mümkün oldu. 14 tablonun bölüm bölüm toplam 8200 adet yüksek çözünürlüklü fotoğrafı çekildi ve daha sonra bu fotoğraflar tek tek birleştirildi. En zorlu çalışmanın yapıldığı ‘Dünyevi Zevkler Bahçesi’ adlı toplanın tam 1600 fotoğrafı çekildi.Prado’nın sanal galerisinde şu ünlü tablolar yer alıyor; Velazquez’in Las Meninas, Goya’nın 3 Mayıs 1808’de Madrid, Ruben’in Üç Zerafet, Rembrandt’ın Artemis, Dürer’in kendi portresi, Bosch’un Dünyevi Zevkler Bahçesi, El Greco’nun Elini Göğsünün Üzerine Koymuş Soylu, Raphael’in Kardinal, Roger van Der Weyden’in İsa’nın Çarmıhtan İndirilmesi, Titian’ın İmparator V. Carlos At Üzerinde, Jose de Ribera’nın Hz. Yakup’un Rüyası, Tiepolo’nun Inmaculada Conception, Fra Angelico’nun Tebliğ ve Juan de Flances’in İsa’nın Çarmıha Gerilmesi.Projeden gurur duyduğunu belirten Prado Müzesi’nin direktörü Miguel Zugaza şunları söyledi: “Müthiş bir gerçekçilikle bu eserleri evrenselleştirdik. Artık araştırmacılar, öğretmenler ve sanatseverler için heyecan verici bir araca sahibiz. Dünyaca ünlü ustalara saygı sunmak için, sanatlarını evrenselleştirmek ve milyonların bu eserleri görmesini sağlamaktan daha güzel bir yol olamaz.”Projenin sağladığı tüm avantajlara rağmen uzmanlar konuya mesafeli yaklaşıyor. New York Üniversitesi’nden sanat tarihçisi Jonatha Browne, “Eğer bu insanları eserlerin orijinallerini görmeye teşvik edecekse arkasındayım” diyor ve ekliyor: “Ama eğer insanlar bu nedenle müzelerden uzak duracaklarsa bu projeye olumlu bakmam söz konusu olamaz. Bir resme bakmak yaşam deneyimidir. Resimle iletişim kurarsınız ve o da sizinle.”Aynı zamanda bir Valazquaez uzmanı Brewne, Prado projesinin uzmanlar için de yararlı olacağından kuşkulu: “Uzmanlar için bir yarar göremiyorum. Yaşamımın yarısını Las Meninas’a harcadım ve şunu biliyorum ki büyük bir tablonun karşısına geçtiğinizdeki özgünlüğü başka bir şeyle ikame edemezsiniz. Boyut ve yüzey önemlidir. Bunlar tabloya canlılık ve enerji katarlar. Orijinal tabloya bakmakla yüksek çözünürlüklü imajına bakmak arasındaki fark yaşayan bir canlıya bakmakla cesede bakmak arasındaki fark gibidir.”