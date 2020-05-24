Sanat müzesi bir günlüğüne penguenlerin oldu; tabloların arasında gezindiler

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, insanlar için kapalı olan mekânlarda hayvanların özgürce vakit geçirmesine neden oluyor. ABD'nin Missouri eyaletinde bir hayvanat bahçesinde yaşayan penguenler bir sanat müzesine geziye götürüldü. Penguen sürüsü, Barok ve Empresyonist eserler etrafında gezindi.

Insider'da yer alan habere göre, 15 Mayıs'ta gerçekleşen hayvanat bahçesindeki penguenleri müzede geziye çıkarma fikri ilk olarak 1 Nisan şakasından ibaretti. Müze müdürü Julián Zugazagoitia, hayvanat bahçesi müdürü Randy Wisthoff'u arayarak Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapanan işletmenin ne zaman açılacağını sordu daha sonra şaka olarak "Neden penguenlerini müzeye getirmiyorsun?" diye sordu.

Zugazagoitia, "Bunun delice bir fikir olduğunu düşünür sanıyordum fakat 'Olur tabii, ne zaman getireyim?' diye sordu" dedi.

Müze ve hayvanat bahçesi çalışanları beraber ziyareti planladı. Ziyarette hayvanların ve eserlerin güvenliğine önem verdiklerini söyleyen Zugazagoitia, "Bakıcılar gezinen penguenleri rahatsız etmeden onları uzaktan izledi" dedi.

Müze müdürü Zugazagoitia, penguenler müzeye geldiklerinde en çok Monet'nin "Nilüferler" adlı tablosundan etkilenmesini beklediklerini söyledi. Zugazagoitia, "Penguenların 'Nilüferler'i görmesini isteme nedenimiz bizim burada en sevdiğimiz eser olmasının yanı sıra rahatlatıcı bir etkisi olmalı. Penguenler müzeye geldiklerinde tek bir eser üzerinde durmadılar, etrafta gezindiler. Fakat Barok eserlerin olduğu odada daha çok durdular." dedi.