Sanat kampında alternatif tatil

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesindeki sanat kampına, deniz, kum, güneş ve otel tatili anlayışından uzak, doğayla iç içe tatil yapmak amacıyla gelenler, hem dinleniyor hem de sanatsal yönlerini geliştiriyor.

Kayaköy Mahallesi\'ndeki sanat kampına birer haftalık tatil programı kapsamında başta İzmir, İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye\'nin değişik illerinden hatta dünyanın çeşitli kentlerinden gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz, kum, güneş tatil anlaşından farklı bir tatilin tadını çıkarıyor. Kampta sabahtan öğleye kadar atölyelerde ritimden çömlek yapımına, deriden dans ve heykelciliğe kadar değişik sanatsal eğitim alan tatilciler ayrıca kurumun bahçesinde üretilen organik sebzelerden yapılan köy yemeklerini yiyor.

Ayrıca her gün öğleden sonra Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Kabak ve Gemiler Koyları\'na düzenlenen gezilere katılan tatilciler, su sporları da yapıyor. Yamaç paraşütü ve dalış eğitimleri alan tatilciler, geceleri düzenlenen özel konser ve eğlencelere katılıyor. Kamptaki taş ve ahşap evlerin yanı sıra çadırlarda konaklayan tatilciler, Kayaköy\'ün otantik ve mistik havasında keyifli bir hafta geçiriyor. Kampa gelen tatilciler arasında öğretmenden bankacıya, öğrenciden tekstil mühendisine kadar değişik mesleklerden tatilci yer alıyor.

Kampa İstanbul\'dan katılan tarih öğretmeni Kezban Bektaş, \"Büyükşehrin her türlü stresini atıyoruz. Harika günler geçiriyoruz. Deniz, kum, güneş, otel tatil anlayışını geride bıraktık. Atölyelerde sanatsal çalışmalar yapıyoruz. Bu tatil anlayışı ruhumu ve zihnimi çok iyi dinlendiriyor. Bedenime ve ruhuma zindelik geldi\" dedi.

HER HAFTA YOĞUNLUK VAR

Kamptaki heykel eğitmeni Kibele Öztürk, eylül sonuna kadar her hafta yoğun olduklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Öğrencilerime her hafta anatomi ve oran- orantı gösteriyorum. Atölyelere katılıyorlar. Kendilerinde olmayan bazı şeyleri öğreniyorlar. Seramik, deri, heykel, drama, dans atölyeleri var. Çok eğlenceli. Buradan ayrıldıklarında yaptıkları şeylere inanamıyorlar. Normal hayatta baskı altında kalırız. Burada kendi arzu ettiklerini seçiyorlar. Geceleri eğlenceler, her pazartesi konser oluyor. Büyük organizasyonlar da düzenleniyor. Herkesin oynayabileceği zeka oyunları var. Genellikle kamp eğlenceli geçiyor. Görevli anneler kendi yetiştirdikleri ürünlerle yapıyorlar yemekleri. Buraya gelenler, bir hafta boyunca detoks yapıp gidiyor.\"



FOTOĞRAFLI