Sanat insanı uçurabilir mi?

Ankara, Zagreb, ve Seul’de kişisel sergiler açan sanatçı Genco Gülan’ın yeni serisi “Seni Seviyorum” başlığı ile 14 Şubat 2009 tarihinde Pg Art Gallery’de açılıyor.



’Birbirine dokunmaya çalışan, yavaşça süzülen ya da sadece boşlukta devinen figürler… Fotoğraflar, sadece insanın uçabildiğini kanıtlamıyor, üç boyutlu hareketin güzelliğini de meydana çıkartıyor. Videolardaki imgeler ise, göz açıp kapayana kadar geçiyor ama belleğinizde de iz bırakarak…’’



Genco Gülan’ın "Sevgililer Günü"nde açılacak olan sergisinde, Gülan’ın son dönemde ürettiği ve aşk ile bir tuttuğu fotoğraf ile videolar yer alacak.



Sanatçının "Seni Seviyorum" serisi, daha önce yine Pg Art Gallery’de sergilediği, bilgisayar modelleme ile üretilmiş dijital yapıtlardan oluşan “Düş” isimli serinin devamı niteliğinde. Bu kez gerçek insanlar ile çalışmış olan Gülan, kendisine model olarak sporcuları seçmiş.

Kule ve tramplen atlayıcılarının serbest düşüş anlarını gökyüzünde fotoğraf ve video ile kaydetmiş olan sanatçı, bilgisayar ile müdahalenin minimumda tutulduğu “Seni Seviyorum” serisindeki yeni yapıtları ile bir anlamda insanın uçabileceğini kanıtlıyor.



Sporcularla çalıştı



Sanatçı projesi için iki sene boyunca, Türkiye Yüzme Federasyonu’na bağlı şampiyon “Kule ve Tramplen Atlama” sporcuları ile çalışmış. İzmir’de yapılan çekimlerde, on metrelik kuleden atladıktan sonraki birkaç saniyelik serbest düşüş esnasında sporcular farklı açılardan fotoğraflanmış.



Gülan’ın yapıtları, insanoğlunun binlerce yıllık uçma rüyasını belgelerken, fotoğraflar ayakları yerden kesebilecek duyguları da görselleştirmeye çalışıyor.



Seri aynı zamanda Yves Klein’ın 1960 yılında gerçekleştirdiği Le Saut dans le Vide (Leap into the Void) isimli performans fotoğrafına da direkt referans veriyor.



Paris merkezli Idoménée dergisinde, editör Juan Santos’un seçkisi ve Marcus Graf’ın sunuşu ile özel bir bölüm ayrılan yapıtlar, 07 Mart 2009 tarihine kadar Pg Art Gallery’de gezilebilir.