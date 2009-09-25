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Kültür-Sanat

Sanat Güneşi Zeki Müren anıldı

Türk Sanat Müziği sanatçısı Zeki Müren, ölümünün 13. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen konserle anıldı.

25 Eylül 2009 03:00

Türk Sanat Müziği sanatçısı Zeki Müren, ölümünün 13. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen konserle anıldı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen konserde, Zeki Müren'in Sanatını ve Müziğini Koruma ve Yaşatma Derneği Türk Müziği Korosu ile TRT Türk Müziği Sanatçıları Canan Sezgin Geylan ve Bekir Ünlü Ataer, çoğunluğu Zeki Müren'in bestelerinden oluşan şarkıları seslendirdi. İzleyiciler bazı şarkılarda koroya ve sanatçılara eşlik etti.

TSK Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Bodrum Kaymakamlığınca desteklenen konseri, aralarında eski bakanlardan İstemihan Talay, İmren Aykut, Bodrum Kaymakamı Feridun Cemal Özdemir'in de bulunduğu çok sayıda kişi izledi.

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