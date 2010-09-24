'Sanat Güneşi' kabri başında anıldı

T24 - ''Sanat Güneşi'' Zeki Müren, ölümünün 14. yılında, Bursa'daki kabri başında anıldı.





Osmangazi Belediyesi ile Zeki Müren'in mal varlığını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından sanatçının Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.





Törene, bu akşam düzenlenecek anma konserinde sahne alacak Selami Şahin ve Nalan Altınörs ile Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden bir grup öğrenci ve hayranları katıldı.





Kabir başında Fatiha suresini okuyan Selami Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeki Müren'i anlatmak için kelimelerin yetersiz kaldığını vurgulayarak, ''Zeki Müren ile 1971 yılında tanıştık, 35'in üzerinde bestemi okudu. En azından 10 albümünü yönetme şansı aldım. Bu benim için büyük bir onur. Sanat güneşi sözünü hak etmiştir. Aynısı gelmez, çok farklı bir insandı'' diye konuştu.





Nalan Altınörs de ''Belki bedenen aramızda değil ama şarkıları, güzel Türkçesi ve sanatçı kişiliğiyle her zaman yüreğimizde yaşayacak'' dedi.





Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise etkinlikler çerçevesinde Emir Sultan Camisi'nde mevlit okutulacağını belirterek, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosundaki konsere, tüm Zeki Müren hayranlarını davet etti.



