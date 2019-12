-SANAT GEMİSİ ÇEŞME'YE DEMİRLEDİ ÇEŞME (A.A) - 06.06.2011 - İsveç'in kültür varlıkları arasında yer alan ve Stockholm'den yola çıkarak Çeşme'ye demirleyen sanat gemisi M/S Hulda'nın kaptanı Kaya Hoştaş, gemide hayata bakış açısının değiştiğini, ölene kadar gemiden ayrılmak istemediğini söyledi. IC Çeşme Marina'nın desteğiyle 1 yıllığına Çeşme Limanı'na demirleyen Koman Kültür ve Sanat Vakfı'na ait Hulda Gemisi'nin kaptanı Hoştaş, ünlü heykel sanatçısı İlhan Koman'ın tasarladığı ancak ölümünden sonra hayata geçirilen projenin Avrupa'nın en önemli sanat olayları arasına girdiğini söyledi. Koman'ın 21 yıl boyunca ev ve atölye olarak kullandığı geminin yeniden hayat kazanma öyküsünü anlatan Hoştaş, İsveç'te öğrencilik yıllarında tanıştığı İlhan Koman'ın bir gemide atölye kurma ve sergiler açma projesi üzerinde çalıştığını, 106 yıllık bir gemi olan M/S Hulda gemisi için hazırlanan projenin de o dönemde askıya alındığını anlattı. Bu süre içinde Koman'ın yaşamını yitirdiğini, kendisinin ise Türkiye'ye dönerek esnaflık yapmaya başladığını anlatan Hoştaş, İlhan Koman'ın oğlu Ahmet Koman ile bir araya gelerek rafa kaldırılan projeyi tekrar gündeme aldıklarını söyledi. Hulda gemisinin bir sanat gemisi şeklinde restore edilmesi ve ülke ülke gezerek sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması üzerine bir proje hazırladıklarını aktaran Hoştaş, bunun için Avrupa Birliği (AB) fonlarına müracaat ettiklerini kaydederek, şöyle konuştu: ''AB fonlarından bütçe almaya hak kazanınca 2008 yılında Ahmet Koman ile beraber İsveç'e hareket ettik. İsveç'in kültür varlıkları arasında bulunan M/S Hulda gemisini ilk gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Heyecandan elim ayağım tutmadı. Görünümüyle her zaman dikkati çeken bir teknenin içinde olmak beni şu anda bile çok heyecanlandırıyor. Ahmet Koman ile beraber bu teknenin tadilatlarını gerçekleştirdik. 2009 yılında Stockholm'den start verdikten sonra ilk sergimizi Stockholm müzesi önünde gerçekleştirdik. İsveç ve Fransız Devleti tarafından desteklendiğimiz için gittiğimiz her yerde protokol ile karşılanıyorduk. Ama asıl işimiz İstanbul 2010-Avrupa Kültür Başkenti programı kapsamında yer alınca başladı. Bu kapsamda 20 ay süren yolculukta Stockholm, Amsterdam, Anvers, Bordeaux, Lizbon, Barcelona, Napoli, Malta, Selanik, İstanbul'a uğrayarak son olarak Çeşme'ye demirledik. Kaptan olarak 15 ülke boyunca 12 bin mil yani 20 bin kilometre dümen kırdım. Bu benim en büyük hayalimdi. Bu rota boyunca hep farklı gönüllülerle çalıştık. Her etapta gelen değişik insanlar oldu. Seyahatimiz süresi olan 20 ay boyunca toplam 120 gönüllü bize destek verdi. Katıldığımız birçok festivalin amiral gemisi olduk.'' Kendisinin sanata yatkın olmadığını ancak bir çok sanatçıyla bu gemide tanışma fırsatı bulduğunu belirten 58 yaşındaki gemi kaptanı Hoştaş, Hulda gemisinin hayatının anlamı haline geldiğini söyledi. ''Bu gemide hayata bakış açım değişti'' diyen Hoştaş, Hulda gemisini ölene kadar terk etmek istemediğini ifade etti. Geminin uğradığı liman kentlerinde düzenlenen Hulda Festivalleri kapsamında, çeşitli sergilerin yanı sıra sanatçılar ve öğrenciler için atölye çalışmaları düzenleniyor. Bugüne kadar gemide düzenlenen sergileri 40 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği ifade ediliyor. Geminin Çeşme'nin ardından Koman Kültür ve Sanat Vakfı kanalıyla gerçekleştirilecek farklı etkinlikler için çeşitli kentlere gideceği öğrenildi.