Sanat galerisine yapılan saldırıda 7 kişi gözaltına alındı

T24 - İstanbul Tophane'de bir sanat galerisi 20 kişilik grubun saldırısına uğradı. İddiaya göre, davette içki içildiğini gerekçe gösteren saldırganlar galerinin camlarını kırdı, davetlilere saldırdı. Olayda 5 kişi yaralandı. Aynı caddede 2 galeriye daha zarar verildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltında.

Olay, dün gece ( 21 Eylül) Tophane Firuzağa Mahallesi Boğazkesen Caddesi Kadirler Yokuşu'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kadirler Yokuşu 69 numarada bulunan bir sanat galerisi ile Boğazkesen Caddesi üzerinde bulunan iki sanat galerisi yaklaşık 20 kişilik bir grubun saldısına uğradı. Saldırıda, galerinin camları kırıldı. Bir grup davetli çevredeki işyerlerine sığınırken, saldırganlar bir kısım davetliyi galeriye girmeye zorlayarak üzerlerine biber gazı sıkıp kepengleri indirdi.

Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı sırasında yaralanan 5 davetli, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu kişiler yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Olayda, 3 ayrı galeride maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Konuyla ilgisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişinin, Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Vali Mutlu'nun açıklaması

'Tekrarına müsaade etmeyiz'

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Beyoğlu'ndaki bir sanat galerisinde düzenlenen resim sergisinin kokteylinde davetlilerle mahalle sakinleri arasında çıkan arbedeye ilişkin olarak, ''Hiçbir işyerine bu şekilde bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil'' dedi.Vali Mutlu, bir programa katılmak üzere Valilikten ayrılırken gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine Mutlu, ''Bu bir sanat faaliyeti. Mahiyetini çok iyi bilmiyorum açıkçası. Sanat galerileri olduğu ifade edildi. Ancak neticede hiçbir işyerine bu şekilde bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil'' diye konuştu.''Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen ve gözaltına alınan 7 kişi aynı mahallede mi oturuyor, yoksa dışarıdan mı gelmişler? Bir de darbedilenlerin, biber gazı kullanıldığını ileri sürerek planlanmış olduğu yönünde bir iddiası var...'' şeklindeki soru üzerine Vali Mutlu, şunları söyledi:''Biber gazı maalesef çok rahat bulunabiliyor piyasada. Bunlar da suç tabii. Yani yetkililerin haricinde bu tür şeyleri kim kullanırsa kullansın suç teşkil ediyor. Şimdi gözaltılar çok yeni. Bir tanesini almıştık. Peşinden yine o şahıs üzerinden giderek ulaştığımız 6 kişi daha... Toplam 7 kişi oldu. İfadeleri alınıyor, hassasiyetle üzerinde duracağız, takip edeceğiz.''İstanbul Valisi Mutlu, bir başka soru üzerine, şöyle dedi:''(Bunu mahallenin sakinleri yaptı) şeklinde ifade edilen bir şey var. Bunu mahalleli de kabul etmez. Mahalleliye de böyle bir şeyi isnat etmek o mahalleliyi de üzer şüphesiz. Kimdir, ne şekilde bir araya gelmişlerdir, hangi maksatla bunu yapmışlardır, bunların hepsini ifadelerinde çok net alacağız. Aldıktan sonra da bunu yine sizlerle paylaşacağız. Bütün açıklığı ve şeffaflığıyla elde etmiş olduğumuz her türlü bilgiyi sizlerle paylaşırız. Ancak çok erken. Birtakım şeyler söylersem doğru olmaz. Şimdi ifadelerini alıyor emniyetimiz, bütün bu sorularınızın aydınlanacağı şekilde. Bütün değerlendirme yapacağız, yaptıktan sonra bir kez daha açıklarım.''Saldırının içki içildiği iddiasıyla yapıldığı yönündeki soru üzerine de Mutlu, ''Netleşmeden sizlere bu konuyla ilgili bir şey söylemem yanıltıcı olur. Kamuoyunu da yanıltıcı olur. Basınımızda bugün farklı şekillerde çıktı, sizin ifade ettiğiniz şekilde çıktı. Gürültü nedeniyle rahatsızlıktan dolayı kaynaklandığı şeklinde çıktı. Saik nedir, hangi sebeple işlenmiştir? Bunlar üzerinde duracağız ve tedbirlerini de alacağız ve failleri de gerekli cezayı almak üzere adliyeye sevk edeceğiz. Hangi saikle işlenmişse bunu da kamuoyuna açıklayacağız. Dolayısıyla 3-5 kişinin yapmış olduğu şeyi İstanbul'a veya o mahalleye yöneltmek fevkalade yanlış olur. Bir suçtur, bu suçun faillerini tespit edip adliyemize teslim edeceğiz. Bu tür şeylerin tekrarlarına da müsaade etmeyiz'' diye konuştu.Vali Mutlu, ''Bir hafta önce aynı noktada buna benzer bir sözlü satışma yaşanmış bundan haberiniz var mı'' sorusunu da şöyle yanıtladı: ''Bize, emniyetimize bu konuyla ilgili şu an intikal etmiş bir suç, şikayet yok. Belki kendi aralarında bu tür şeyler yaşanmış olabilir. Varsa keşke zamanında bize de intikal ettirilmiş olsaydı. Belki bunun tedbirlerini daha erkenden almak mümkün olabilirdi. Bunları da araştırırız ama bundan sonrası için orada herkesin kendi işini huzur içinde yapmasını sağlamak bizim görevimizdir.''Konuyla ilgili şu ana kadar edindiği izlenimleri sorulan Mutlu, ''Bunu çok erken bir şekilde açıklayacak olursam, belki sizi, belki basın mensubu olarak 'habere ulaştık' noktasında tatmin edebilir. Ancak benim görevim, Vali olarak kamuoyunu doğru ve süratli bilgilendirmektir. Sizi süratli bilgilendireceğim, ancak doğru bilgiyle bilgilendireceğim. Dolayısıyla emniyetimiz ifadeleri alsın... Sağlıklı bir şekilde alacak bu ifadeleri. Ne varsa çıkaracağız ve gereğini de yapacağız ama bir saat, ama 3 saat sonra... Bana yeni bilgi geldiyse bu yeni bilgiyi sizle paylaşırım'' dedi. Mutlu, olay yerinde güvenlik kamerası olup olmadığının sorulması üzerine, ''Bunların üzerinde de emniyetimiz çalışıyor. Orada ne varsa, hepsini... Bununla ilgili kayıtları da zaten faillere ulaşma noktasında değerlendirdiler'' diye konuştu. Bugün olay yerine gidip gitmeyeceği sorulan Mutlu, ''Bugün, çok yoğun bir günümüz ama zaman içerisinde fırsat bulmaya gayret edeceğim. Özellikle de bir geçmiş olsun demek istiyorum tabii ki'' dedi.

Sinyaller önceden verilmişti

Olayın çok daha öncesinde bir web sitesinde saldırıyla ilgili sinyaller vardı. Tophanehaber.com web sitesinde semtteki otel ve cafe müşterilerinden şikayet edilmişti. 10 Ağustos tarihli yazıda şu ifadeler yer alıyor:

"Tophane eski bir İstanbul semti olduğu için dar sokaklara ve iç içe olan yapılara sahiplik yapan bir semttir. Semt sakinleri bugüne kadar camlara atletle dahi çıkmaktan imtina edip karşı komşusunun ailesine saygı göstermekteyken bugün yeni yeni gelen insanlar (otel müşterileri, cafe müşterileri) camlara neredeyse iç çamaşırlarıyla rahatlıkla çıkabilmektedir. Bu durum zaman zaman meydana gelen ve artması muhtemel sözlü tartışma ve kavgalara neden olmaktadır."





