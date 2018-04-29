Sanat eserlerinde surat asan kişilerin yüzlerine gülümseme yerleştirildi

Grafik tasarımcı Olly Gibbs, bunu düşünmüş ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Rijks Müzesi'ni ziyareti sırasında bazı portreleri neşelendirmeye karar vermiş.

Bunun için yüz tanıma yazılımını kullananan ve insanların yüzünü daha yaşlı, daha genç, veya farklı cinsiyette gösteren FaceApp uygulamasını kullanmış.

Bu uygulama aynı zamanda insanı gülümsetmeyi de başarıyor.

De Verdieping Trouw gazetesine konuşan Gibbs "Bu fikir Eski Kilise'nin kulesinde aklıma geldi. Kız arkadaşımla arkamda Amsterdam'ın güzel manzarası varken fotoğraf çektik. Yüksekten korkmuştum. O da bana benim yüz buruşturmamı harika bir gülümsemeye çevirmek için bir uygulama olduğunu söyledi" dedi.

Bundan sonrasını tahmin edebilirsiniz.

Çift Rijks Müzesi'ne giderek aynı gülüşü sergilenen somurtkan suratlara da ekleme fikrini uygulamaya koymuş.

Gibbs "Onlar da benim kuledeki halime benziyordu böylece kız arkadaşım bu yüzleri neşelendirmenin eğlenceli olacağını söyledi. Müzede zamanımız vardı ve en somurtkan yüzleri bulmak için gezdik" dedi.

Daha önce portre görmüş kişiler somurtkan yüzler bulmanın çok da zor olmadığını bilir.

Olly'nin seçim yapması için önünde zengin bir malzeme vardı. Sadece kendini tablolarla sınırlamayan Gibbs, heykelleri de gülümsetti.

Gibbs gazeteye açıklamasında bu deneyin insanları müzelere daha çok çekmesinden mutlu olacağını söyledi.

Fotoğraflar: Olly Gibbs