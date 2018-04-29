T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Sanat eserlerinde surat asan kişilerin yüzlerine gülümseme yerleştirildi

Dijital tasarımcı Olly Gibbs sanat eserlerinde surat asarak resmedilmiş kişilerin yüzlerine özel bir uygulamayla gülümseme kondurdu.

29 Nisan 2018 20:30

Grafik tasarımcı Olly Gibbs, bunu düşünmüş ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Rijks Müzesi'ni ziyareti sırasında bazı portreleri neşelendirmeye karar vermiş.

Bunun için yüz tanıma yazılımını kullananan ve insanların yüzünü daha yaşlı, daha genç, veya farklı cinsiyette gösteren FaceApp uygulamasını kullanmış.

Bu uygulama aynı zamanda insanı gülümsetmeyi de başarıyor.

De Verdieping Trouw gazetesine konuşan Gibbs "Bu fikir Eski Kilise'nin kulesinde aklıma geldi. Kız arkadaşımla arkamda Amsterdam'ın güzel manzarası varken fotoğraf çektik. Yüksekten korkmuştum. O da bana benim yüz buruşturmamı harika bir gülümsemeye çevirmek için bir uygulama olduğunu söyledi" dedi.

Bundan sonrasını tahmin edebilirsiniz.

Çift Rijks Müzesi'ne giderek aynı gülüşü sergilenen somurtkan suratlara da ekleme fikrini uygulamaya koymuş.

Gibbs "Onlar da benim kuledeki halime benziyordu böylece kız arkadaşım bu yüzleri neşelendirmenin eğlenceli olacağını söyledi. Müzede zamanımız vardı ve en somurtkan yüzleri bulmak için gezdik" dedi.

Daha önce portre görmüş kişiler somurtkan yüzler bulmanın çok da zor olmadığını bilir.

Olly'nin seçim yapması için önünde zengin bir malzeme vardı. Sadece kendini tablolarla sınırlamayan Gibbs, heykelleri de gülümsetti.

Gibbs gazeteye açıklamasında bu deneyin insanları müzelere daha çok çekmesinden mutlu olacağını söyledi.

Fotoğraflar: Olly Gibbs

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DijitalOlly GibbsHollandaAmsterdam Rijks MüzesiFaceAppDe Verdieping TrouwGibbsEski KiliseKızAmsterdamYüksektenRijks MüzesiMüzedeSadeceOlly Gibbs</p>

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24