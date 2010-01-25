Sanat dünyasının iki duayenini de kaybettik

T24- Sanat dünyasının iki önemli ismi Nedim Doğan ve Erdinç Dinçer Enmutlu hayatını kaybetti...







Dizide Muhasebeci Ergun rolünü canlandıran Erdinç Dinçer Enmutlu (66), 1.5 aydır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Şişli Etfal Hastanesi’nde dün yaşama veda etti. Enmutlu’nun oğlu Mustafa Enmutlu, “Babama 5 yıl önce Şişli Etfal Hastanesi’nde alkol ve sigara nedeniyle siroz teşhisi konuldu. Doktor ‘İçkiyi bırakırsan 10 yıl, bırakmazsan 5 yıl yaşarsın’ dedi. Babam içkiyi bırakmadı ve 5 yıl sonra aramızdan ayrıldı. Hastanede akciğer kanseri teşhisi konulmuştu, tedavi görüyordu” dedi. Enmutlu, bugün ikindide kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Tokmaktepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.













Nedim doğan'ı da kaybettik ...

Türk Sineması'nın önemli isimlerinden Nedim Doğan uzun süredir tedavi gördüğü hastalığının pençesinden kurtulamayarak hayata gözlerini yumdu.



Bugüne kadar birçok film, dizi ve parodide rol alan tecrübeli sanatçı, son olarak Olacak O Kadar ekibinde görev yapmıştı. Doğan, yaklaşık 3 yıl önce yakalandığı lenf kanserinden kurtulabilmek için tedavi görüyordu.



Doğan, hastalığı sırasında bir magazin programına verdiği röportajında, en büyük isteğinin iyileştikten sonra yeniden sahnelere dönmek olduğunu da dile getirmişti.





44 yıllık sanat geçmişi

1945 yılında doğan Nedim Doğan, 1966 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatroya başladı. 1982 yılına kadar öğretmenlikle tiyatroyu bir arada yürüttü. 1982 yılında öğretmenlikten istifa ederek Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş tiyatrosunda profesyonel oldu. Çevre Tiyatrosu, Nokta Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu çalıştığı tiyatrolardır.